La Primera Mañana
19 de junio de 2026 a la - 10:11

AUDIO: Economista advierte que la suba del salario mínimo decidida por Peña favorece la informalidad

Entre el próximo 19 y 20 de junio se determinaría el monto oficial del nuevo salario mínimo que regiría a partir del mes de julio.
Entre el próximo 19 y 20 de junio se determinaría el monto oficial del nuevo salario mínimo que regiría a partir del mes de julio.ABC Color