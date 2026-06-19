La Primera Mañana
19 de junio de 2026 a la - 10:13

AUDIO: Jefe policial herido en emboscada “está grave pero estable”

Jefe policial del GEO fue atacado mientras custodiaba un inmueble recientemente liberado tras una ocupación ilegal.
Jefe policial del GEO fue atacado mientras custodiaba un inmueble recientemente liberado tras una ocupación ilegal.Gentileza, Policía