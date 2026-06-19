La Primera Mañana
19 de junio de 2026 a la - 10:09

AUDIO: ¿Subir el salario mínimo hace que se eleven los precios? Esto dice un economista

El monto del salario mínimo es de G. 2.899.048 y tuvo su modificación el 1 de junio del año pasado.
El monto del salario mínimo es de G. 2.899.048 y tuvo su modificación el 1 de junio del año pasado.