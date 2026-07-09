La Primera Mañana
09 de julio de 2026 a la - 07:56

AUDIO: Senado: video de la sesión sigue disponible pese al bloqueo de YouTube

Berlin (Germany), 18/05/2026.- The YouTube logo is pictured during the re:publica festival 2026 in Berlin, Germany, 18 May 2026. The re:publica Berlin 2026 takes place from 18 to 20 May 2026 under the motto Never Gonna Give You Up.' (Alemania) EFE/EPA/FILIP SINGER
Berlin (Germany), 18/05/2026.- The YouTube logo is pictured during the re:publica festival 2026 in Berlin, Germany, 18 May 2026. The re:publica Berlin 2026 takes place from 18 to 20 May 2026 under the motto Never Gonna Give You Up.' (Alemania) EFE/EPA/FILIP SINGER FILIP SINGER