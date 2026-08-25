La Primera Mañana
25 de agosto de 2026 a la - 07:55

AUDIO: Huelga de médicos: ministra dice estar abierta al diálogo y afirma que trabajarán en carrera sanitaria

FOTODELDÍA AME1691. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 24/08/2026.- Un grupo de médicos participa en una protesta este lunes, en Asunción (Paraguay). Médicos del sector público marcharon y protagonizaron concentraciones en Paraguay, en el primer día de una huelga general que han convocado hasta el viernes para exigir un reajuste salarial, mejores condiciones laborales y la dotación de insumos y medicamentos en los hospitales. EFE/ Nina Osorio
FOTODELDÍA AME1691. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 24/08/2026.- Un grupo de médicos participa en una protesta este lunes, en Asunción (Paraguay). Médicos del sector público marcharon y protagonizaron concentraciones en Paraguay, en el primer día de una huelga general que han convocado hasta el viernes para exigir un reajuste salarial, mejores condiciones laborales y la dotación de insumos y medicamentos en los hospitales. EFE/ Nina Osorio Nina Osorio