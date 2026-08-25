Día del Idioma Guaraní: cuántos lo usan como lengua principal en Paraguay y como avanza el jopará

Paraguay recuerda cada 25 de agosto el Día del Idioma Guaraní, una fecha que remite a 1967, cuando la Constitución Nacional reconoció por primera vez al guaraní como lengua nacional, otorgándole rango jurídico y consolidándolo como emblema de identidad. En ese marco, el Instituto Nacional de Estadística (INE) difundió datos sobre el uso del idioma en los hogares paraguayos, a partir de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2025.

De acuerdo con los datos estadísticos, el guaraní sigue siendo una lengua de uso masivo, pero su distribución no es homogénea y esta varía con fuerza según territorio y condición urbana o rural. En paralelo, el uso combinado de guaraní y castellano —frecuentemente asociado al “jopará” en la conversación cotidiana— aparece como una práctica extendida.

¿Qué lengua se habla en casa?: la radiografía nacional

De acuerdo con la EPHC 2025 del INE, a nivel nacional el 27,9% de la población de 5 años y más habla solo guaraní en el hogar (1.790.364 personas). A la vez, un 38,7% utiliza guaraní y castellano en su vida cotidiana (2.480.408 personas.

El desglose territorial muestra que la condición urbana o rural es decisiva.

Área urbana:

Área rural:

En términos sociolingüísticos, los datos muestran que el campo sigue siendo el principal bastión del guaraní como lengua principal, mientras que en las ciudades predomina con más fuerza la alternancia o el jopará.

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Dónde se habla más guaraní por departamento

El mapa departamental también es desigual y según del INE, San Pedro (62,0%) y Concepción (60,6%) encabezan el uso del guaraní como idioma principal. Les siguen Caaguazú (55,2%) y Caazapá (51,1%), todos con porcentajes por encima de la mitad de su población usando guaraní de forma exclusiva en el hogar.

En el otro extremo aparece la capital: Asunción que registra el menor porcentaje de uso exclusivo del guaraní, con solo 4,9%. Sin embargo, incluso allí, el bilingüismo doméstico es significativo con un 32,1% que combina guaraní y castellano.

Otros departamentos reflejan equilibrios diversos entre uso exclusivo y bilingüismo:

Cordillera: 30,7% solo guaraní; 50,6% guaraní y castellano.

Alto Paraná: 30,1% solo guaraní; 34,0% bilingüe.

Presidente Hayes: 20,1% solo guaraní; 52,8% bilingüe.

Itapúa: 30,1% solo guaraní; 32,0% bilingüe.

Misiones: 27,5% solo guaraní; 49,7% bilingüe.

Central (el más poblado): 8,9% solo guaraní; 48,3% bilingüe.

Amambay: 37,6% solo guaraní; 29,7% bilingüe.

Guairá: 38,4% solo guaraní; 41,2% bilingüe.

Paraguarí: 41,2% solo guaraní; 44,7% bilingüe.

Ñeembucú: 29,9% solo guaraní; 43,0% bilingüe.

Canindeyú: 48,9% solo guaraní; 21,6% bilingüe.

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El “jopará” en cifras: más que una etiqueta cultural

Aunque la encuesta reporta categorías de uso en el hogar (solo guaraní o guaraní y castellano), los porcentajes de bilingüismo ofrecen una ventana estadística al fenómeno que popularmente se vincula con el “jopará” o sea, la convivencia práctica de ambos idiomas en la vida diaria.

Así, a escala nacional, el 38,7% que usa guaraní y castellano sugiere que una parte central del país se comunica en registros mixtos o alternantes, con picos en departamentos como Presidente Hayes (52,8%), Cordillera (50,6%), Misiones (49,7%) y Central (48,3%).

El INE remarcó que estas cifras provienen de la EPHC 2025 y que el levantamiento no incluye los departamentos Boquerón y Alto Paraguay, ni comunidades indígenas ni viviendas colectivas.