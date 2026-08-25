La Primera Mañana
25 de agosto de 2026 a la - 07:55

AUDIO: Ministerio de Energía: “Estamos en contra de despojar a la ANDE de sus atribuciones”, dice Sitrande

Adolfo Villalba, con cabello canoso y barba, sostiene un micrófono mientras habla frente a un cartel de 'SITRANDE'.
Adolfo Villalba responde preguntas durante una conferencia de prensa en Asunción.Osmar Henry