La Primera Mañana
08 de octubre de 2026 a la - 07:37

AUDIO: Capturan a Raúl Fernández Lippmann para que cumpla con su condena

Tres hombres en oficina de seguridad, dos de espaldas con camisetas negras de Policía Nacional y uno al centro con gafas y barba.
Raúl Antonio Fernández Lippmann, detenido.ABC Color
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