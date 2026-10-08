La Primera Mañana
08 de octubre de 2026 a la - 10:24

AUDIO: “Cesarito” Sosa respalda potestad de Alliana de elegir a su dupla, pero insiste en “hablar con todos”

César Sosa en saco claro y camisa oscura, sostiene micrófono amarillo mientras habla a reporteros en un ambiente interior.
César Sosa, gobernador de Guairá, durante una visita en el CongresoABC TV
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