La Primera Mañana
08 de octubre de 2026 a la - 08:16

AUDIO: Ueno Bank: pese a secreto bancario, Maidana pide informar sobre respuesta del BCP

Derlis Maidana en primer plano, con camisa blanca y expresión seria, frente a una puerta con cartel de 'Acceso restringido'.
Senador Derlis Maidana (ANR-HC).Jesús Riveros
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