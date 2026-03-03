Momento Justo
03 de marzo de 2026 - 21:00

AUDIO. Proyecto de ley que regula el uso de celulares en las aulas: “En puridad, los teléfonos son para adultos”

Un adolescente "escrolea" su teléfono.Elkhophoto

El expero en ciberseguridad; Miguel Ángel Gaspar explicó los alcances del proyecto de ley que regula el uso de celulares dentro del sistema educativo. “Tanto teléfonos cómo aplicaciones están pensadas para asultos, no para niños o adolescentes”, sentenció.