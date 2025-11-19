Periodísticamente
19 de noviembre de 2025 - 16:23

AUDIO. La Zeptrina sirve para la diabetes y para bajar de peso

DINAVISA intervino ante la comercialización no autorizada de los productos: "ZEPTRINA" que declaran contener tirzepatida.
DINAVISA intervino ante la comercialización no autorizada de los productos: "ZEPTRINA" que declaran contener tirzepatida.Gentileza

La tirzepatida componente que posee la “Zeptrina” ayuda a bajar de peso porque suprime el apetito y ralentiza el vaciado gástrico, lo que produce saciedad pero desde la Sociedad Médica Paraguaya de Obesidad advierten de los riesgos que genera este medicamento que originalmente, sirve para el tratamiento de la diabetes.