19 de noviembre de 2025 - 15:30

AUDIO. Nativos vuelven a movilizarse y hacen cierres intermitentes en la Ruta PY02 en Coronel Oviedo

Nativos de diferentes comunidades del departamento de Caaguazú, que estuvieron más de 50 días apostados en el km 175 de la ruta PY02 del distrito del mismo nombre, llegaron ayer a Coronel Oviedo y se instalaron en el km 129 de la misma ruta, en la zona conocida como Guelita, para exigir al Instituto Paraguayo del Indígena la provisión de alimentos y asistencia para sus comunidades. Los afectados sostienen que, pese al prolongado reclamo, hasta ahora no recibieron respuestas claras por parte de las autoridades competentes.