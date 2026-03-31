Cerro Porteño derrota a Luqueño en un partidazo y mete presión al líder Olimpia

Sportivo Luqueño estuvo a punto de romper el cero mediante una acción punzante por banda derecha. Lautaro Comas envió un centro venenoso al pasillo existente entre la línea defensiva y el portero; allí emergió Iván Maggi, quien definió exigido y terminó amortiguando el esférico hacia la posición de Alexis Martín Arias, facilitando la intervención del guardameta.

No obstante, antes de alcanzar el primer cuarto de hora, Cerro Porteño apeló a la pelota parada para abrir el marcador. La acción nació de un córner ejecutado por Cecilio Domínguez, quien envió un centro con comba abierta hacia Rodrigo Melgarejo. El defensor se impuso en las alturas a Facundo Wiechniak y conectó un cabezazo que se estrelló en el poste izquierdo; tras el impacto, el balón quedó a merced de César Bobadilla, quien con un testazo certero lo mandó al fondo de la red, logrando así su bautismo de gol en el profesionalismo.

El Ciclón duplicó su ventaja traduciendo en el marcador su superioridad en el trámite. La jugada se gestó con una punzante incursión ofensiva de Guillermo Benítez, quien filtró un servicio preciso para habilitar a Ignacio Aliseda. El atacante le ganó la espalda a Alexis Villalba y, al quedar mano a mano con el arco, definió con jerarquía abriendo la cara interna del pie derecho para colocar el esférico lejos del alcance de Alfredo Aguilar.

Luqueño mostró un semblante mejorado tras el ingreso obligado de Sergio Díaz por la lesión de Joelson Gamarra y, cerca de la media hora, encontró el descuento. La acción nació de un despeje corto de Lucas Quintana que dejó el balón servido para Aldo Maíz; el mediocampista ensayó un derechazo que rebotó en el propio defensor, favoreciendo la posición de Sergio Díaz. En su primera intervención, el atacante acomodó el esférico y definió con frialdad ante la pasividad de la defensa y de Arias, quienes se quedaron reclamando un fuera de juego inexistente.

En la recta final de la primera mitad, cuando Luqueño atravesaba su mejor momento, Cerro volvió a estirar la diferencia. Lucas Quintana filtró un pase rasante para Pablo Vegetti, quien, de espaldas al arco en la medialuna, hizo gala de su jerarquía con un lujoso taco que descolocó a la defensa y habilitó a Jorge Morel. El volante rompió líneas por sorpresa y sacó un zurdazo esquinado pegado al poste de Aguilar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, antes del descanso, el árbitro David Ojeda sancionó penal para el local tras una lúcida maniobra de Alexis Villalba, quien tras recibir de Sergio Díaz, ganó la línea de fondo y enganchó hacia adentro provocando la falta de Guillermo Benítez. Lautaro Comas se encargó de la ejecución con una definición sutil y cruzada que engañó por completo a Arias.

En los primeros minutos de la complementaria, Luqueño se quedó con diez hombres tras la irresponsable expulsión de su portero, Alfredo Aguilar, quien perdió los estribos en un altercado con Cecilio Domínguez al lanzarle el balón y realizar un gesto obsceno. Ante la roja directa, el debutante Francisco Mongelós tomó el arco y el sacrificado fue Óscar Ruiz.

Pese a la inferioridad, el Auriazul desplegó un gran esfuerzo físico buscando la paridad, pero cerca del final Cerro tuvo la chance de liquidar. Cecilio Domínguez ganó el fondo y envió un “pase de la muerte” para Pablo Vegetti; el “Pirata” conectó de primera, pero emergió la figura de Francisco Mongelós, quien emulando una barrida desvió el balón con el pie derecho, una intervención espectacular ante un Ciclón que careció de profundidad para capitalizar su superioridad numérica.

Con este triunfo, el conjunto azulgrana se mantiene encendido en la lucha por el título y mete presión al líder, Olimpia, del que lo separan ahora cuatro unidades, a la espera de lo que haga el Decano mañana ante Sportivo Trinidense. Este encuentro marcó el cierre del exitoso interinato de Jorge Achucarro, quien se despide con tres victorias consecutivas y entrega el mando con el equipo en alza ante la mirada del nuevo estratega, Ariel Holan, quien observó el desempeño de sus futuros dirigidos desde las gradas.