Periodísticamente
21 de noviembre de 2025 - 18:14

AUDIO: CSJ otorga medida cautelar a frigoríficos para seguir faenando en zona de Tablada

Frigoríficos de Tablada Nueva y Virgen de Fátima aún no presentaron su plan de retiro de la zona. En diciembre vence el plazo para el cese de actividades de faenamiento en el sitio.
ARCENIO ACUÑA