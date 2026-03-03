Periodísticamente
03 de marzo de 2026 - 15:19

AUDIO. Apesa teme el desabastecimiento de combustible

FOTODELDÍA Londres (Reino Unido), 02/03/2026.- Surtidores en una gasolinera en Londres, este lunes. Los precios mundiales del petróleo han subido drásticamente tras la respuesta de Irán a los ataques aéreos estadounidenses e israelíes que interrumpieron el transporte marítimo, lo que significa que se espera que los precios del combustible en el Reino Unido suban en las próximas semanas. EFE/ Neil Hall
Desde APESA se muestran preocupados por el aumento drástico del precio del barrio del petróleo y temen el desabastecimiento local. Esperan que la situación no empeore en los próximos días.