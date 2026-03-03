Periodísticamente
03 de marzo de 2026 - 15:02

AUDIO. Caja Fiscal: Docentes realizarán manifestaciones el día del tratamiento

Docentes se reunieron hoy en la Vicepresidencia de la República.
Docentes se reunieron hoy en la Vicepresidencia de la República.Edgado Romero, ABC TV

Rafael Resquín, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) destacó la apertura de las autoridades para escuchar las inquitudes de los docentes en cuanto al proyecto de reforma de la Caja Fiscal. Aún así, no se fia de las intenciones del Ejecutivo con las modificaciones al proyecto original.