03 de marzo de 2026 - 16:50

AUDIO. Histórico fallo frena explotación privada de acuífero en Atyrá

Faustina Agüero
Faustina Agüero

La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto la medida cautelar que permitía a la firma Petrohue Real Estate S.A. explotar un pozo profundo para abastecer a un complejo inmobiliario en la zona de San Bernardino y Ypacaraí.