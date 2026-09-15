Periodísticamente
15 de septiembre de 2026 a la - 21:21

AUDIO: Desplome en PISA: “Eliminaron las disciplinas que enseñaban a pensar”, dice catedrático

FOTODELDÍA TOLEDO, 08/09/2026.- Vista del inicio del curso escolar en un colegio de Toledo este martes. Un total de 382.191 alumnos regresan a las aulas en Castilla-La Mancha, que cuentan con 34.539 docentes en una red integrada por 1.818 centros educativos.-EFE/ Ismael Herrero
FOTODELDÍA TOLEDO, 08/09/2026.- Vista del inicio del curso escolar en un colegio de Toledo este martes. Un total de 382.191 alumnos regresan a las aulas en Castilla-La Mancha, que cuentan con 34.539 docentes en una red integrada por 1.818 centros educativos.-EFE/ Ismael Herrero Ismael Herrero
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