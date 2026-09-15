Periodísticamente
15 de septiembre de 2026 a la - 21:18

AUDIO: Docentes no descartan ampliar los días de huelga si no llegan a un acuerdo con el Gobierno

Rafael Resquín, presidente de la UNE SN.
Rafael Resquín, presidente de la UNE SN.Captura de ABCTV
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