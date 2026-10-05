Periodísticamente
05 de octubre de 2026 a la - 21:51

AUDIO: Derrota de Camilo: “Esto yo ya había vaticinado”, dice Beto Ovelar

Hombre con traje claro gesticula mientras habla en un ambiente formal. Mano de otra persona visible a la izquierda.
Silvio "Beto" OvelarSILVIO ROJAS FALCON
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