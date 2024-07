Las bases de la Teoría de la Dependencia surgieron a finales de la década de 1950 como resultado de las investigaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), para explicar el subdesarrollo económico y social que experimentaban numerosos países.



El autor más representativo fue Raúl Prebish. Propuso el modelo económico denominado “centro-periferia”, que describe la relación entre la economía central y la periférica. Presenta a la primera como una economía autosuficiente y próspera, y a las economías periféricas como aisladas entre sí, débiles y poco competitivas. Reacciona frente a la idea de que el comercio internacional beneficia a todos los países participantes y propugna que sólo las economías centrales son las beneficiadas.



El modelo de Raúl Prebish sostiene que para crear condiciones de desarrollo dentro de un país es necesario:



* Establecer el control de la tasa de cambio monetario, enfatizando más en políticas fiscales que en políticas monetarias.



* Propiciar la eficiencia del papel gubernamental en términos de desarrollo nacional.



* Organizar una plataforma de inversiones, priorizando el capital nacional.



* Aprobar la entrada de capitales externos, siguiendo prioridades ya establecidas en planes de desarrollo nacionales.



* Promover una demanda interna más efectiva en término de mercados internos, como base para consolidar el esfuerzo de industrialización en Latinoamérica y en naciones en desarrollo.



* Incrementar los sueldos y salarios de los trabajadores, para generar de esta forma mayor demanda interna.



* Desarrollar un sistema seguro social más eficiente por parte del Gobierno, especialmente para sectores pobres, a fin de generar condiciones para que estos puedan llegar a ser más competentes.



* Desarrollar estrategias nacionales coherentes con el modelo de sustitución de importaciones, favoreciendo la producción nacional al imponer cuotas y tarifas a los mercados externos.



El comercio internacional agrava la pobreza de los países periféricos a través de los siguientes procedimientos:



* La especialización que propone el comercio internacional asigna a las economías periféricas el papel de productores-exportadores de materias primas y productos agrícolas, y consumidores-importadores de productos industriales y tecnológicamente avanzados.



* La monopolización de las economías centrales permite que los desarrollos tecnológicos se traduzcan en aumentos salariales y de precios mientras que en la periferia se traducen en disminuciones de precios.



* La expansión económica tiene efectos diferentes sobre la demanda de productos industriales y la de productos agrícolas. Cuando los países de la periferia crecen económicamente sus importaciones tienden a aumentar más rápidamente que sus exportaciones.



La Teoría de la Dependencia postula las siguientes hipótesis referentes al desarrollo en los países del Tercer Mundo:



* El desarrollo de los países del Tercer Mundo tiene un grado de subordinación al centro, en contraste con el desarrollo de las naciones centrales cuyo desarrollo es independiente.



* En general, los países del centro consideran que las naciones periféricas experimentan su mayor desarrollo económico cuando sus enlaces con el centro están más débiles.



* Cuando los países del centro se recuperan de su crisis y reestablecen sus vínculos comerciales y financieros, incorporan de nuevo al sistema a los países periféricos, y el crecimiento y la industrialización de este país tienden a verse subordinados.



* Las naciones subdesarrolladas, que todavía operan con sistemas tradicionales feudales, son las que tuvieron relaciones más cercanas con el centro.



LA TEORÍA DE LA DEPENDENCIA EN AMÉRICA LATINA



En las primeras décadas del siglo XX, América Latina aplicó una estrategia de desarrollo basada en el proteccionismo comercial y la sustitución de las importaciones. Los bancos centrales latinoamericanos se esforzaron en sobrevalorar sus propias monedas para abaratar sus importaciones de tecnología. La estrategia funcionó satisfactoriamente durante la década del 70, cuando se produjo un crecimiento generalizado del precio de las materias primas en los mercados internacionales, que influyó muy negativamente en las economías centrales.



Pero en la década del 80, la contracción de la demanda internacional y el aumento de los tipos de interés desembocaron en la crisis de la deuda externa, lo cual exigió profundas modificaciones en la estrategia de desarrollo.



Autores de la Teoría de la Dependencia: Andre Gunder Frank, Enrique Cardoso, Edelberto Torres Rivas y Samir Amin.



CRÍTICAS A LA TEORÍA DE LA DEPENDENCIA



Algunos autores no estuvieron de acuerdo en considerar las propuestas de Prebish y las investigaciones de la Cepal como las bases de la Teoría de la Dependencia. Entre ellos, Theotonio Dos Santos argumenta que las propuestas de desarrollo de la Cepal fracasaron y que en medio de estas condiciones surge la Teoría de la Dependencia propiamente dicha. Afirma que la base de la dependencia de los países subdesarrollados resulta de la producción industrial tecnológica, más que de vínculos financieros a monopolios de los países del centro.



Para muchos estudiosos económicos, la Teoría de la Dependencia carece de evidencia empírica para justificar sus conclusiones y utiliza un alto nivel de abstracción en su análisis.



Otros critican que el análisis de la dependencia considera perjudiciales los vínculos de los países pobres con las corporaciones transnacionales; esta es una de las críticas con mayor fuerza argumentativa, porque los vínculos internacionales no siempre son desventajosos, pueden ser utilizados como medio de transferencia de tecnología.



ACTIVIDADES



I. Después de una lectura atenta de la información, elabora el concepto de:



a) Teoría de la Dependencia:

b) Modelo “centro-periferia”:



II. Menciona (mínimo tres):



a) Las condiciones necesarias para el desarrollo económico de un país:

b) Las hipótesis referentes al desarrollo en los países del Tercer Mundo:

c) Autores de la Teoría de la Dependencia:



III. Comenta:



a) La Teoría de la Dependencia en América Latina:

b) La crítica a la Teoría de la Dependencia:



IV. Escribe tu opinión acerca del siguiente enunciado:



El comercio internacional agrava la pobreza de los países periféricos.