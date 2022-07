KitKat te lleva a Rock in Rio, el festival de música más grande de Latinoamérica

Esta gran oportunidad viene de la mano de la icónica marca KitKat, que lleva adelante su promo Kitkat Rock in Rio, para que los fieles consumidores tengan la oportunidad de vibrar en la “Ciudad maravillosa”, con los mejores grupos de rock, tres días y todo pago.

La gran fiesta

El premio consiste en dos paquetes de viaje, para dos personas cada uno, con destino a Rio de Janeiro, Brasil, traslados, alojamiento por cuatro días y tres noches, asistencia al viajero, y entradas para el Festival Rock in Rio 2022 para cada ganador y su acompañante.

La Promo KitKat Rock in Rio está vigente hasta este 31 de julio. El sorteo se realizará el 5 de agosto próximo, en presencia de un escribano público.

¿Cómo participar?

Para participar de la promo KitKat Rock in Rio hay que enviar el número de lote de fabricación del KitKat que se encuentra al dorso del producto, via Whatsapp al (0994) 364-000, desde cualquiera de las operadoras locales.

Se puede participar hasta dos veces con el mismo número de lote y desde la misma línea de celular.

Las bases y condiciones están disponibles en www.nestle.com.py, además de las redes sociales @kitkatpy o al número de teléfono gratuito desde línea baja 0800 112121, de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

La mayor empresa del mundo

Nestlé es la empresa de alimentos y bebidas más grande del mundo. Actualmente está presente en 187 países y sus 300 mil empleados están comprometidos con el propósito de Nestlé, de mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro más saludable.

Nestlé ofrece una amplia cartera de productos y servicios para las personas y sus mascotas durante toda su vida. Cuenta con más de 2 mil marcas desde íconos globales como Kitkat.

El propósito de la empresa es Desarrollar todo el poder de la alimentación para mejorar la calidad de vida, hoy y para las futuras generaciones.

Nestlé tiene su sede en la ciudad suiza de Vevey, donde se fundó hace 155 años. En Paraguay, sus marcas y productos están presentes desde hace más de 70 años, y desde hace más de 22 años como Nestlé Paraguay.

Acerca de KitKat

KitKat es la marca de chocolates N° 1 a nivel global y está en nuestro país desde el 2014. La marca y receta de fabricación de KitKat se han mantenido inalterables durante sus más de 85 años.

Es así como KitKat, con sus características únicas, ofrece el sabor suave de un chocolate de leche, chocolate blanco, dark y ahora con su nuevo sabor cappuccino con crispo de café, manteniendo así su textura crujiente e irresistible.

Su slogan inconfundible: Have a Break, Have a KitKat, lo ha acompañado a lo largo de todos estos años, creando experiencias entre el consumidor y la marca, asociando momentos de pausa o de break con el delicioso sabor de un chocolate KitKat, que este año lo hace patrocinador oficial del Festival Rock in Rio en Brasil.

KitKat busca conectarse con sus consumidores de manera especial, generando vínculos que le permitan interactuar con ellos y ser parte de sus breaks diarios.

Es un chocolate dirigido especialmente a aquellas personas con días intensos, de mucha actividad, que gustan de los placeres simples de la vida y que valoran darse un tiempo para disfrutarlo con un buen chocolate.