Félix de Azara registró el significado del nombre común de esta ave, en sus Apuntamientos, como sigue:

“Aunque tiene aquél pí común a todos, a veces canta su nombre broncamente cuando le espantan; y de aquí viene que todos le llamen mitú”

Bertoni (Vocabulario) y Gatti (Enciclopedia) indicaron, también, que tal nombre es onomatopéyico del canto de esta ave, y aclararon que en el Paraguay se le asigna a esta especie en particular -que es la única que habita en el país-, pero que por lo general se le aplica a todos los de la familia. Las grafías de estos autores, como las de Azara, difieren de la actual, para aquellos es: Muihtũ y Mĩtú respectivamente.

Azara describió al macho y a la hembra de esta especie. En su manuscrito comentó que ambos estaban domesticados; el primero, en las “vecindades de San Joaquín” y, la segunda, “en la Villa Rica”. El macho fue el único que vio y, sobre la hembra señaló que era:

“tan impertinente que luego que me vio (y lo mismo con todos) se me llegaba y piaba, y si esto no bastaba para que yo la tomase en brazos, rascarse, y sobase, me picaba las piernas advirtiéndome sus deseos”.

Mencionó también, en su manuscrito, que:

“Aunque esta ave se halla en casi toda la Provincia, sin embargo, es sin comparación más abundante hacia el Norte de ella, lo que en parte a lo menos debe atribuirse a la menor población de hombres, los cuales por momentos van destruyendo cuanto Dios puso a tiro de sus manos”. Siguió a esto su temor de que la caza indiscriminada del Mytũ lleve a su extinción, en los términos que fueron transcriptos en una de las primeras notas de esta serie. En sus Apuntamientos indicó otro factor para tal riesgo; dijo:

“La recomendación que le da el copete, es motivo para que le críen en las casas con mucha mayor frecuencia que a los precedentes [en alusión a los Jaku]”.

Nomenclatura

Para Sonnini, en la descripción del Mitú de Azara, aparecen dos especies distintas que, a su criterio, nuestro naturalista confunde. La primera, la descripción del macho, para él, corresponde al Hocco noir, o Hocco de la Guiane française, que el propio Sonnini dscribió en su edición de la obra de Buffon (el Hocco proprement dit de Buffon, el Crax Guianensis de Brisson, o el Crax alector de Linneo); y, la segunda, la descripción de la hembra, afirma, se asemeja al Hocco du Brésil de Brisson o Crax mitu de Linneo (Mitu mitu).

Azara advirtió que Buffon le llamaba Hocco que -puntualizó- “es nombre que los guaraníes dan a las garzas”; señaló que dicho autor “no merece la mayor fe, pues conoció tan poco al mitú, como que no tuvo noticia de su hembra; y habla de influjos de clima, que no debo admitir. También trata de diferencias de edad, que no conozco; y de otras sexuales, cuando la que hay es única y constante”; detalló la descripción del naturalista francés -la que conceptuó muy imprecisa, pues hace de varias aves una sola-; y, finalmente, comentó las estampas iluminadas número 86 y 125 de Martinet, citadas por Buffon, en estos términos:

“La estampa 86 es del macho; pero está errada, porque le tiñe de negro el contorno del ojo, introduciendo poco este color por la punta del pico. Le marca un tubérculo muy grande sobre el pico: le enrosca demasiado y abrevia algo el penacho, con otras frioleras, pero no se puede equivocar. La otra estampa 125, que nos da del propio pájaro, no lo es”.

Dichas estampas iluminadas representan al Crax alector, con la denominación de Hocco - Faisan de la Guiane (N° 86), y a la hembra del Crax blumenbachii, con la denominación de Hocco du Pérou (N° 125).

De todo este embrollo resultó que nuestro naturalista no se equivocó pues, sus descripciones, corresponden al macho y a la hembra del Crax fasciolata del naturalista alemán Johann Baptist von Spix (1825, Av. Spec. Nov. Bras. 2., p. 48, pl. 62a.). Spix describió a una hembra que obtuvo en el Estado brasileño de Pará.

El epíteto que identifica a esta especie, la palabra latina fasciolata/con bandas, hace referencia al siguiente carácter, mencionado en la descripción de Spix, “cresta de la cabeza con bandas blancas”.

Costumbres

Azara, en su manuscrito, refirió las siguientes costumbres del Mytũ:

“Habita en los bosques fragosos junto a ríos y arroyos como los Yacus, van por lo regular macho y hembra solos. Por las mañanas y tardes es cuando se deja ver, duerme en lo alto de los árboles, y la hembra y macho no suelen pasar la noche en uno mismo. Canta el macho por la noche como el gallo, y su canto es hui hui, el segundo más grave y largo, y como por las narices. Baja al suelo para buscar la comida, y regularmente solo hostigado sube a los árboles, y corre mucho. Su andar naturalmente es grave como el del pavo. (…) Se domestica más que las gallinas, come en la mano. (…) En el estado de domesticación han criado algunas en lo alto de los árboles vecinos; pero si no hay pareja suelen en tiempo de cría buscar en los montes compañía y novia, en cuyo caso no vuelven más, siempre para dormir se suben al caballete de las casas o a algún árbol como lo que las gallinas”.

Mencionó, además, que:

“Naturalmente lleva la cola algo caída, y cuando baja la cabeza la baja algo más y al levantar aquella levanta algo ésta. Sucede así cuando anda en el suelo, porque cuando está en árbol la punta de la cola está poco más baja que los pies, casi vertical, cuando para dormir o descansar pliega las piernas descansando el cuerpo sobre el palo. Es muy frecuente en esta ave el abrir un poquito la cola bruscamente, sin levantarla, también frecuenta mucho un pío agudo y bajo, para lo cual apenas abre la boca. Parece que su alimento lo haya con preferencia en el suelo”.

Nido

Azara, en su manuscrito, dijo sobre el nido de esta ave lo siguiente:

“Cría como los Yacus; hace su nido lo mismo, y pone tres huevos”.

Caracteres

Anotó Azara los mismos caracteres del macho y de la hembra, de esta especie, en su manuscrito y en sus Apuntamientos.