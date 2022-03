Félix de Azara no tuvo información sobre el nombre común de esta ave; tampoco lo recogieron Bertoni (Vocabulario) y Gatti (Enciclopedia). En una nota anterior se mencionó que actualmente se conoce en el Paraguay al Milvago chimachima con el nombre de Kiri kiri; al Milvago chimango con el de Kara kara’i; al Falco sparverius con el de Kiri kiri’i; y, que esta especie comparte con el Falco deiroleucus el nombre de Kiri kiri guasu.

Azara, al tiempo de redactar su manuscrito, solo había visto al individuo que describió; al que mató de un escopetazo “en un árbol junto al pueblo de Itá”. Posteriormente, señaló en sus Apuntamientos, tuvo otros dos ejemplares, uno de ellos no del todo adulto; pero todos presentaban pequeñas diferencias, incluso el que fue descrito por Noseda, que también mencionó.

Finalmente, dejó constancia en sus Apuntamientos, que este falcónido:

“Aunque no abunda, no faltan parejas en todos estos países [del Río de la Plata]”.

Nomenclatura

Sonnini compartió el parecer de Azara, de que su Halconcillo aplomado era una especie cercana al Hobreau d’Europe (Falco subbuteo), pero no su intención de hacer desaparecer las diferencias que esas aves presentan para unirlas en una misma especie; consideró que tal Halconcillo era el que Latham describió con las denominaciones de Falco aurantius y de Falco rufigularis, y al que, el propio Sonnini, en su edición de las Obras de Buffon llamó Hobreau orangé (Falco rufigularis).

En efecto, nuestro naturalista, luego de comparar su descripción con la ilustración de dicho Hobreau (Estampa iluminada número 432 de Martinet), concluyó:

“Resulta identidad, menos aquellos descuidillos que rara vez dejan de escaparse al iluminador, como son: no marcarle la tira que une en la nuca: dirigirle la mancha negra de detrás del bigote, no corva para encerrar a la mancha rubia: no marcarle en lo inferior de la garganta la mancha blanca o rubia con pinceladas: ni el pecho obscuro, sino a pinceladas: y negar alguna canela al tupé y garganta, suprimiéndole la peladurita del ojo. Por lo demás le da once pulgadas cumplidas, lo que atribuiremos a equivocación”.

El Halconcillo aplomado de Azara es el Faucon à Coulotte Rousse o Falco femoralis de Temminck (1822, Planches Color., livr. 21, pl. 121, macho joven; 1825, id., livr. 58, pl. 343, macho adulto); este ornitólogo identificó a esta especie a partir de los individuos que obtuvo en el Brasil el naturalista Johann Natterer y de los que forman parte de la colección de los museos de París, Países Bajos, Berlín y Viena, así como de la presente descripción de Azara.

El epíteto que identifica a esta especie es la palabra latina femoralis/del muslo, en atención a que Temminck, en la descripción de su Falco femoralis dijo: “Se pueden reconocer a los individuos, en todos los períodos de la edad, por el bermejo más o menos oscuro de los muslos y bajo vientre, y por el blanco puro de la punta extrema de las plumas secundarias de las alas”.

Costumbres y nido

Fue muy poco lo que Azara consignó sobre las costumbres de esta especie. En sus Apuntamientos se limitó a señalar que:

“Suele acompañar a los viajeros y cazadores que andan por el campo, voltejeando para perseguir y pillar los pajaritos e inambús que levantan”.

Sobre su nido nada supo.

Caracteres

La descripción del Halconcillo aplomado no difiere mucho de la del Halconcito tercera especie del manuscrito.