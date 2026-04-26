Clima
26 de abril de 2026 - 16:02

Meteorología actualiza aviso por lluvias y tormentas este domingo

Gif lluvia en la ruta.
Gif lluvia en la ruta.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó su aviso sobre lluvias y tormentas que se registrarían este domingo. De momento hay tres departamentos afectados.

Por ABC Color

Para este domingo se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional caída de granizos, según la DMH.

Al respecto detallan que núcleos de tormentas persisten sobre el territorio nacional, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante esta tarde.

La zona de cobertura corresponde al noreste de la región Oriental, al igual que norte y sur de la Occidental.

Departamentos afectados

De momento, son tres los departamentos afectados.

  1. Sureste de Amambay
  2. Sur de Presidente Hayes
  3. Noreste de Alto Paraguay
Núcleos de tormenta sobre el territorio nacional.
Núcleos de tormenta sobre el territorio nacional.

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