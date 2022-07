Kuchu’i guy guy

Sobre tales nombres Félix de Azara solo comentó que:

“Ibyyau quiere decir comamos tierra”; y,

“No me ocurre nombre que pueda caracterizarle”, por lo que le asignó el de anónimo.

Azara mató con algún trabajo al individuo que describió, el que estaba en compañía de otro “en la orilla de una isleta chica de bosque”; e indicó, que el descrito “y su consorte”, fueron los únicos de esta especie que vio. En sus Apuntamientos, sin hacer referencia a este individuo, describió a uno que compró en el mes de octubre, y a otros dos que adquirió en el mismo mes, a los que en un principio consideró como de especie diferente.

Bertoni no mencionó en su Vocabulario el nombre de este caprimúlgido pero en su trabajo Sobre ornitología del Chaco paraguayo. Aves colectadas por Félix Posner en la Colonia «Monte Sociedad», hoy Benjamín Aceval (Villa Hayes), publicado en la Revista de la Sociedad Científica del Paraguay (Asunción, 1930, Tomo II, Número 6, página 241 a 257), le asignó los de Chuchuyguyguy (Kuchu΄í guy guy) y Guyrá atey (Guyra ate’y). Gatti tampoco se ocupó de esta especie.

Nomenclatura

Sonnini señaló que el Ybiyaú anónimo de Azara era una especie nueva.

Fue Gould quien en 1837 la clasificó con la denominación de Caprimulgus parvulus en su Exhibition of the fissirostral birds from Mr. Darwin’s Collection, and characters of the New Species (in Proceedings of the Zoological Society of London, p. 22).

El epíteto que identifica a esta especie corresponde a la palabra latina párvula/pequeña, pues se cuenta entre las más pequeñas del género.

Costumbres y nido

Sobre las costumbres y nido de su Ybiyaú anónimo nuestro naturalista consignó:

“Se distingue del otro Ibyyau [Nacunda (Podager nacunda)], además de sus colores y tamaño, etcétera, el que aquel va en tropillas de seis a ocho, este solo con su consorte. Aquel busca los campos, y no para en árboles. Este vive la inmediación del bosque y dentro de él, paseándose en los árboles. Aunque no es lo más frecuente. Ambos hacen el depósito de sus huevos sin nido en el suelo; pero el mayor pone cuatro, y el menor solo dos, según me informan. También busca su alimento este al anochecer y de noche del mismo modo, y es probable que ambos viven de insectos volantes”.

Caracteres

Describió Azara a su Ibiyau-miri y a su Ybiyaú anónimo en iguales términos, por lo que no vale la pena ocuparse de ellos.