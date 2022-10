Félix de Azara refirió que el nombre de esta ave:

“significa saya basquiña o vestido azul”; y, en sus Apuntamientos, agregó:

“Es muy conocido por este nombre [Saihobí], que significa en guaraní vestido azul; y de los más comunes en el Paraguay, aunque también lo he visto en el Río de la Plata”.

Bertoni lo catalogó como Saí hovy, Saíasú (Saí grande), como lo conocen en el Brasil, y Chový ky’á (color azulejo sucio), en la Argentina.

El individuo que Azara describió en el manuscrito era una hembra de la especie porque -aclaró- en su mano “se le reventó un huevo que tenía a punto de salir”; dicho ejemplar se lo dio don Martín Boneo. Posteriormente, en sus Apuntamientos, mencionó que compró un nido:

“con dos pollos sin pluma, y los crié con pedacitos de carne cruda hasta que volaron”.

Nomenclatura

Sonnini dijo que Azara, por lo general, se contenta con comparar cada ave que describe con una o dos especies descriptas por Buffon y que en el caso del Saihobí extendió esa comparación a tres o cuatro, pero como resulta imposible que dicha ave se encuentre al mismo tiempo en otras, le parece que la primera opción de Azara era la más acertada porque tal Saihobí, salvo algunas diferencias muy leves, es de la misma especie que el Bonana de Buffon (Euphonia jamaica).

Sin embargo, el Saihobí de Azara corresponde a su tercera opción, es decir, al Syacou de Buffon retratado en la estampa iluminada número 301 (figura 1ª) de Martinet con el nombre de Tangara tacheté de Cayenne, el cual había sido clasificado en 1766 por Linneo con la denominación de Tanagra Sayaca (actualmente Thraupis sayaca) en su Systema Naturae (12, 1, p. 316), a partir del Sayacou de Marcgrave.

El epíteto que identifica a esta especie corresponde a la palabra tupí-guaraní Saiasu / Saí grande, que un poco alterada fue recogida por Marcgrave.

Costumbres y nido

Sobre las costumbres y nido del Sai hovy comentó Azara:

“Anda solo o con otro, siempre inmediato a chacras, jamás en los bosques y entre matorrales, canta bien, según me asegura el venerable padre Cañete. Yo lo he visto muchas veces comer mucho las coles, las yemas de las parras y sus uvas, las naranjas, y otras frutas silvestres. Hace su nido en los parrales”.

En sus Apuntamientos, además, anotó:

“Vive a pares en familias, y a veces en tropas de veinte o treinta; que hacen daño considerable en las huertas, comiendo las coles, etcétera, las uvas, naranjas y toda fruta. También come la carne que suelen colgar en las casas campestres, y le he visto alguna vez pillar al vuelo los insectos que le pasaban a tiro. Construye el nido en árboles o matorrales altos con bastante solidez y abundancia de broza, hilos, hojas, raicillas muy delgadas, y el colchón de crines y cerdas bien ordenadas. Compré uno con dos pollos sin pluma, y los crié con pedacitos de carne cruda hasta que volaron. Eran con demasía pedigüeños y glotones; y desde que se vistieron conocí la especie, que no tiene más diferencia sexual que la de ser los colores algo más vivos en los machos adultos. Compré otro nido con dos huevos muy blancos, más agudos en un extremo, y algo diferentes en magnitud, porque los ejes eran once y ocho un medio de líneas; y los del otro once un tercio y siete un tercio. Es estacionario, y su voz se reduce a repetir tres, cuatro o seis veces chili chili sin agrado, con fuerza y prisa”.