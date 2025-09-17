Un estudio indica que los dedos son un "reciclaje genético" de la cloaca de los peces

La investigación de expertos de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, la Universidad de Ginebra (UNIGE), el Colegio de Francia parisino y las universidades estadounidenses de Harvard y Chicago, desafía que el origen genómico de los dedos en animales terrestres esté ligado a las aletas, pese a su semejanza morfológica.

Para llegar a estas conclusiones los expertos han comparado vastas regiones de genomas en el ADN de ratones y peces mediante la tecnología CRISPR, que permite la "edición" genética, indicó un comunicado de UNIGE.

"La característica común entre la cloaca y los dedos es que representan partes terminales, en un caso el final de un tubo digestivo, y en el otro de pies y manos", explicó el profesor de la Universidad de Ginebra y el Colegio de Francia Denis Duboule, iniciador del estudio.

Por lo tanto, "en lugar de construir un nuevo sistema regulatorio para los dedos, la naturaleza recicló un mecanismo que ya existía, inicialmente activo en la cloaca", concluyó.

El estudio defiende que no son tanto los genes operacionales, codificadores, son los que evolucionan, sino, por encima de ellos, la 'arquitectura' que los regula, lo que abre la puerta a nuevas preguntas sobre los mecanismos evolutivos entre especies ancestrales y actuales.

El hallazgo busca mejorar la comprensión en torno a la colonización de la tierra emergida, hace 380 millones de años, por especies evolucionadas a partir de otras que hasta entonces sólo habían habitado en el medio acuático.