China desarrolla el primer prototipo de batería de iones de hidruro, alternativa al litio

Las baterías de hidruro funcionan de manera similar a las de litio, hoy predominantes en dispositivos electrónicos y vehículos eléctricos, pero emplean iones de hidruro (H⁻) como portadores de carga.

Hasta ahora, esta opción se había mantenido en el terreno conceptual debido a la ausencia de materiales adecuados para el electrolito, según la agencia estatal Xinhua.

El grupo de investigación, perteneciente al Instituto de Física Química de Dalian, logró sintetizar un compuesto núcleo-cáscara de hidruro de bario y trihidruro de cerio que permite la conducción de iones a temperatura ambiente.

Con este hallazgo, publicado en la revista científica Nature, los científicos construyeron una celda capaz de cargar, descargar y alimentar un diodo LED con un voltaje de 1,9 voltios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aunque se trata de una prueba de laboratorio lejana a aplicaciones comerciales, el resultado demuestra la viabilidad de esta tecnología y la incorpora al campo experimental.

Según los autores, la investigación abre posibilidades en almacenamiento energético a gran escala y en sistemas de hidrógeno.

El hallazgo coincide con un momento de tensiones en el sector del litio en China, que concentra gran parte de la producción y consumo mundial de este mineral clave para las baterías actuales.

El pasado agosto, la rama de litio de la Asociación China de la Industria de Metales No Ferrosos instó a las empresas a reforzar la coordinación y a evitar una “competencia malsana” en el mercado, en medio de ajustes de capacidad y fluctuaciones de precios.

El avance se suma a los esfuerzos globales por explorar alternativas al litio, un recurso estratégico cuyo mercado atraviesa una fase de ajustes y alta volatilidad.