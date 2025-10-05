Foxconn logra ingresos récord en el tercer trimestre, impulsados por la demanda de IA

La empresa indicó este domingo en un comunicado que se trata del mayor nivel de ingresos alcanzado por Foxconn en un tercer trimestre, impulsado por la demanda de productos vinculados a la inteligencia artificial (IA) y por el aumento de los pedidos en su segmento de componentes.

En los nueve primeros meses de 2025, los ingresos totales de la compañía ascendieron a 5,497 billones de dólares taiwaneses (167.100 millones de dólares, 151.800 millones de euros), un aumento del 16,3 % respecto al mismo periodo de 2024 y el nivel más alto alcanzado por la compañía para ese tramo del año.

En septiembre, la firma con sede en Nuevo Taipéi alcanzó unos ingresos de 837.100 millones de dólares taiwaneses (25.440 millones de dólares, 23.100 millones de euros), un 38 % más que en agosto y un 14 % más que un año antes, su mejor resultado histórico para ese mes.

Por categorías, la división de productos de consumo inteligente, que incluye teléfonos y otros dispositivos electrónicos, experimentó un "fuerte repunte" mensual gracias al lanzamiento de nuevos modelos, mientras que las áreas de componentes y de servicios en la nube registraron crecimientos significativos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El negocio de ordenadores personales se mantuvo estable, según el comunicado.

Foxconn anticipó que el crecimiento continuará en el cuarto trimestre, gracias al aumento de los envíos de servidores de inteligencia artificial y a la entrada en la temporada alta de productos de tecnología de la información.

No obstante, advirtió de que seguirá de cerca los efectos de la "situación geopolítica" y las "fluctuaciones cambiarias" sobre sus resultados.

Fundado en 1974, el grupo Foxconn es el fabricante de dispositivos electrónicos por contrato más grande del mundo, con fábricas y centros de investigación en China, India, Japón, Vietnam y Estados Unidos, entre otros países.

Al igual que otras tecnológicas, se ha visto beneficiada en los últimos meses por el optimismo sobre el futuro de la IA, convirtiéndose en uno de los principales fabricantes de los servidores GB200 de la estadounidense Nvidia.