17 de febrero de 2026 - 13:50

Del peluquero a la naturaleza: el cabello como solución ecológica en Xochimilco

Voluntarios mexicanos trabajan en el taller de la Fundación Matter of Trust, clasificando cabello humano que será utilizado para ahorrar agua y fertilizar plantas en una chinampa (jardín flotante), en Ciudad de México el 11 de febrero de 2026.
En Xochimilco, el cabello humano recolectado en peluquerías se transforma en una herramienta para limpiar sus aguas contaminadas, enfrentando así una crisis ambiental que amenaza la biodiversidad y el sustento agrícola de la zona.

Por AFP

Del piso de las peluquerías a los canales de Xochimilco: toneladas de cabello humano son utilizadas para limpiar las aguas de esta área natural protegida del sur de Ciudad de México, uno de los mayores atractivos turísticos de la megaurbe.

La chilena Constanza Soto, jefa de gabinete de la Fundación Matter of Trust, explica a un voluntario estadounidense cómo funciona el mantillo elaborado con cabello reciclado y cómo se utiliza para la conservación del agua y la regeneración del suelo en un proyecto agrícola con agricultores en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, México, el 7 de febrero de 2026.
Los habitantes de Xochimilco siguen cultivando flores y hortalizas con técnicas prehispánicas en las chinampas, islas creadas artificialmente erigidas en un inmenso lago que a lo largo del tiempo se ha visto contaminado.

“El cabello tiene una adherencia y esta capacidad de recuperar ciertos contaminantes: aceite, grasas, hidrocarburos, coliformes fecales, metales pesados (...) un sinfín de contaminantes”, dice a la AFP Mattia Carenini, director de la organización ambientalista Matter of Trust.

La chilena Constanza Soto, jefa de gabinete de la Fundación Matter of Trust, coloca cabello reciclado en un huerto para apoyar a pequeños agricultores en la lucha contra la sequía, reducir a la mitad el consumo de agua de riego y regenerar el suelo en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, México, el 7 de febrero de 2026.
Y es que el crecimiento de la mancha urbana en Xochimilco y las actividades humanas han desatado una crisis ambiental que amenaza a especies endémicas y tiene las aguas plagadas de químicos y bacterias.

“Si no fuera por el agua, seríamos más productivos que nunca”, dice de su lado Agustín Galicia, un agricultor de 74 años, que cultiva hortalizas desde hace seis décadas en su chinampa.

Galicia recorre lentamente los canales sembrados de cultivos a bordo de su “trajinera”, una sencilla barca. Sumerge en el agua un inmenso bastón que se entierra en el fondo y sirve de palanca para empuja la embarcación.

El agricultor mexicano Agustín Galicia (D) trabaja compactando lodo con pasto como parte de un proyecto para crear una chinampa (jardín flotante) mediante un método ancestral, apoyado por voluntarios y miembros de la Fundación Matter of Trust Latam, en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, México, el 7 de febrero de 2026.
“Esta tierra es rentable”, dice entusiasmado y dando la bienvenida a la iniciativa para limpiar los canales. Los motores están prohibidos por la contaminación.

Ayudar al planeta

Con los cabellos rellenan finas redes que son sumergidas en el agua durante un par de meses para absorber los contaminantes, explica Constanza Soto Candia, gerente de operaciones de Matter of Trust.

Miembros de la Fundación Matter of Trust, junto a voluntarios mexicanos y estadounidenses, trabajan en un proyecto para crear una chinampa (jardín flotante) utilizando un método ancestral en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, México, el 7 de febrero de 2026.
Una vez que cumplen su primer cometido, los cabellos pueden ser “utilizados como composta directamente en la tierra”, dice Soto Candia.

Y eso mismo es lo que hace Carenini con enormes madejas que coloca cuidadosamente alrededor de unas hortalizas.

“Esto permite reducir la evaporación directa en 71% y permite bajar el uso de agua de riego. Además, el cabello tiene nutrientes (...) que se van agregando al suelo, mejorando el suelo en los próximos 10 a 20 años”, subraya.

La estilista Ariana Leon (I), de 29 años, corta el cabello de una clienta en un salón de belleza que apoya una iniciativa de representantes de la Fundación Matter of Trust Latam, quienes procesan el cabello recolectado para utilizarlo en el ahorro de agua y como fertilizante para plantas en una chinampa (jardín flotante), en Ciudad de México el 11 de febrero de 2026.
A unos kilómetros de Xochimilco, en el corazón de la metrópoli, Rebecca Serur, de 42 años y fundadora de una cadena de peluquerías, reunió más de 100 kilos de cabello en 2025.

“En vez de ser alguien que contamina estamos siendo alguien que ayuda al planeta”, señala esta peluquera.