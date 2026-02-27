Azerbaiyán también reforzará la protección de menores en redes sociales

El presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, firmó una disposición para la toma de "medidas para proteger a los niños de contenidos nocivos e influencias negativas en el entorno digital", señala la agencia APA.
Según el medio, el Gobierno tiene que elaborar en el plazo de tres meses una base judicial para la protección de los menores de contenidos nocivos en redes sociales.
Estas medidas, según el documento firmado por el mandatario azerbaiyano, deben incluir la introducción de restricciones de edad para el uso de redes sociales.
Además, se exige establecer unas reglas para el uso de dispositivos móviles en las escuelas y otras instituciones educativas para menores de edad.