Bacchetta recuerda que nadie le creyó cuando advirtió que Rivas no era abogado

El exsenador Enrique Bachetta (ANR-Colorado Añetete) recordó hoy que el 4 de septiembre del 2020, en su carácter de entonces presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), remitió una nota al entonces presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR-HC), una nota en la cual solicitó que cambie a Hernán David Rivas (ANR-HC), en su cargo de representante de la Cámara Baja en el órgano extrapoder.

Bacchetta contó fue porque se presumía que su título de abogado no era legítimo. “No me hicieron caso, es más, sostuvieron siempre la representación. Tanto que es así que ni mis colegas me creían, ni el líder de mi bancada no me creía, yo le decía que no era abogado”, expresó el senador colorado a 780 AM.

Bacchetta también recordó que el abogado José Casañas Levy (+), cuando fue director de Transparencia del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), inició una investigación sobre la situación del título de abogado de Rivas.

“La Fiscalía tuvo que actuar de oficio en esa época, cuando dije ante la prensa que Rivas no era abogado, pero no pasó nada”, afirmó Bacchetta.

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Título falso

Ahora vuelve a encenderse el debate sobre el presunto título “mau” de abogado del senador cartista Hernán David Rivas, lo que lo llevó incluso a presidir el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

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Rivas fue designado en ése entonces por la Cámara de Diputados un 3 de junio de 2020, mientras que su juramento como abogado se dio recién el 11 de junio de 2020, siendo el único que juró ese día ante la entonces ministra de la Corte Gladys Ester Bareiro de Módica (+).

Es decir, fue colocado como “juez de jueces” sin haber ejercido antes la profesión ni un solo día.

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El Ministerio Público, a través de la fiscala Patricia Sánchez, presentó un recurso extraordinario ante la Sala Penal de la Corte para revertir el sobreseimiento del senador Hernán Rivas. A criterio de la investigadora, el título de abogado del cartista es falso, por lo que espera que el caso llegue a juicio.

La Fiscalía presentó ayer un recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal con el objetivo de que se reencauce el proceso contra el senador Rivas recientemente sobreseído de la causa por su presunto falso título de abogado.