Meta busca valorar la empresa en 9 billones para 2031 con un nuevo plan de incentivos

Según documentos de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y fuentes de la empresa consultadas por The Wall Street Journal, este objetivo implica un aumento del 500 % respecto a su capitalización actual de 1,5 billones de dólares.
El consejero delegado y fundador, Mark Zuckerberg, queda fuera de este plan de incentivos.
El programa sí incluye a seis líderes clave para retener el talento en la competitiva carrera de la inteligencia artificial (IA), entre ellos, el director de Tecnología, Andrew Bosworth; el director de Producto, Chris Cox; el director de Operaciones, el español Javier Oliván; y la directora financiera, Susan Li.
"Se trata de una apuesta ambiciosa. Estos paquetes retributivos solo se materializarán si Meta logra un éxito futuro masivo que beneficie a todos nuestros accionistas", afirmó al WSJ un portavoz de la tecnológica, subrayando que el plazo de cinco años para lograrlo es "sumamente agresivo".
Este plan parece ser una respuesta o competencia directa con Tesla, cuya junta aprobó recientemente un paquete para Elon Musk que podría alcanzar el billón de dólares si la automotriz llega a los 8,5 billones de valoración.