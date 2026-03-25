Ciencia
25 de marzo de 2026 - 12:00

Meta busca valorar la empresa en 9 billones para 2031 con un nuevo plan de incentivos

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Nueva York, 25 mar (EFE).- La tecnologica Meta, matriz de Facebook, Instagram y Whatsapp, ha establecido un nuevo y ambicioso plan de incentivos para sus altos ejecutivos que busca alcanzar una capitalización de mercado de 9 billones de dólares para el año 2031.

Por EFE

Según documentos de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y fuentes de la empresa consultadas por The Wall Street Journal, este objetivo implica un aumento del 500 % respecto a su capitalización actual de 1,5 billones de dólares.

El consejero delegado y fundador, Mark Zuckerberg, queda fuera de este plan de incentivos.

El programa sí incluye a seis líderes clave para retener el talento en la competitiva carrera de la inteligencia artificial (IA), entre ellos, el director de Tecnología, Andrew Bosworth; el director de Producto, Chris Cox; el director de Operaciones, el español Javier Oliván; y la directora financiera, Susan Li.

"Se trata de una apuesta ambiciosa. Estos paquetes retributivos solo se materializarán si Meta logra un éxito futuro masivo que beneficie a todos nuestros accionistas", afirmó al WSJ un portavoz de la tecnológica, subrayando que el plazo de cinco años para lograrlo es "sumamente agresivo".

Este plan parece ser una respuesta o competencia directa con Tesla, cuya junta aprobó recientemente un paquete para Elon Musk que podría alcanzar el billón de dólares si la automotriz llega a los 8,5 billones de valoración.