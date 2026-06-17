Alcanzar la soberanía tecnológica europea, ¿una cuestión de autoestima?

La falta de acceso a financiación, insuficientes centros de datos, pero también la baja autoestima de los europeos han sido apuntadas como frenos durante el salón del sector de tecnología Vivatech, que abrió este miércoles en París y terminará el viernes.

"He escuchado a europeos en este escenario decir 'somos malos, somos feos, no sabemos cómo hacer las cosas'. Eso está fatal. Es horrible, una porquería. ¿Ustedes creen que se puede construir y vender la mejor tecnología del mundo yendo por ahí diciendo que apestan?", afirmó Clara Chappaz, ministra delegada de Transición Digital y Telecomunicaciones de Francia entre 2024 y 2025.

Chappaz intervino en un debate junto a otros expertos de IA acerca de si Europa es capaz de ser soberana frente a Estados Unidos y China.

"Lo que necesitamos es hacer un buen marketing. Y creo que podemos lograrlo. Tenemos que hacerlo porque el mundo no se va a quedar esperando. Y si queremos valernos por nosotros mismos, tenemos que empezar a creer en nosotros mismos. Eso es lo único que nos falta", abogó la exministra.

Además de un ecosistema financiero mucho menos dinámico que en Estados Unidos, varios especialistas en IA se mostraron pesimistas sobre el potencial de la Unión Europea (UE), a la que ven muy fragmentada cultural y políticamente.

"El listón está bastante alto para poder alcanzar las capacidades necesarias para lograr la soberanía europea en la IA", señaló Dakota Cary, quien fue analista de investigación en el Centro de Seguridad y Tecnología Emergente (CSET, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Georgetown, donde trabajó en el Proyecto CyberAI.

Cary, experto en la investigación en IA y ciberseguridad en China, recomendó a los europeos cautela a la hora de elegir "qué componentes de la tecnología extranjera integrar" en la cadena de la IA.

"Todos ustedes están enviando correos electrónicos a través de tecnología estadounidense en este preciso momento. Sus pagos se procesan en los sistemas de Visa y MasterCard. Con la inteligencia artificial va a pasar exactamente lo mismo", refirió.

La francesa Mistral, considerada el gran estandarte de la soberanía tecnológica europea frente al dominio de los gigantes estadounidenses (como OpenAI, Google o Anthropic), fue mencionada durante el debate.

Christopher Porter, director de Cooperación en Seguridad Internacional en Google Cloud, subrayó el peso de la autonomía tecnológica europea al poner como ejemplo "la IA soberana desarrollada en Francia por Mistral", aunque matizó que la independencia total no existe en un mundo globalizado.

"Ningún país es una isla en ese sentido. Pero (...) el hecho de que sea difícil no significa que no sea posible", agregó Porter, quien anotó el importante papel de Europa en el desarrollo "inclusivo" de una IA que respete los valores de la privacidad.

En otro panel sobre la IA y la soberanía europea, la institución financiera Caisse des dépôts et consignations -considerada el brazo inversor del Estado francés- aseguró que utiliza Mistral, en vez de tecnologías estadounidenses o chinas.

"Aunque (con Mistral) pierdas un 10 % o 20 % de funcionalidades, compensa por la disminución del riesgo operativo (de contar con IA extraeuropeas), que sería el de perder miles de millones de euros" en caso de un corte del servicio, indicó el director de la transformación de la operación digital de la Caisse des dépôts, Patrick Laurens-Frings, quien también constató la falta de autoestima europea como un freno a la soberanía.