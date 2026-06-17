¡Atención! Se anuncian tormentas con vientos de hasta 90 km/h desde mañana

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un boletín meteorológico especial advirtiendo sobre el desplazamiento de un sistema de tormentas que afectará gran parte del territorio paraguayo durante los días jueves 18 y viernes 19 de junio.

De acuerdo con el informe técnico actualizado, el fenómeno meteorológico traerá consigo condiciones inestables, caracterizadas por lluvias persistentes y ráfagas de viento fuertes.

El pronóstico detalla dos niveles de severidad según la zona geográfica:

Zonas de mayor impacto: Se prevén acumulados de lluvia de entre 50 y 70 mm, con la posibilidad de que se registren volúmenes superiores de forma puntual. Esta categoría abarca a los departamentos de Asunción, Central, Ñeembucú, Misiones, Paraguarí, Guairá, Caazapá, Itapúa, Cordillera y parte de Presidente Hayes .

Zonas de menor impacto: Se estiman acumulados de lluvia entre 20 y 40 mm. Esta área incluye a los departamentos de San Pedro, Caaguazú, Concepción, Canindeyú, Amambay, Boquerón y Alto Paraguay .

Vientos

Se anticipan ráfagas puntuales que podrían alcanzar los 90 km/h en toda el área de cobertura.

Lea más: Meteorología: tiempo estable en Paraguay, ¿pero cuándo habrá nuevas tormentas?

La DMH resalta, además, la alta frecuencia de las tormentas sobre el área afectada, así como una alta probabilidad de caída de granizos de manera puntual.

El sistema de tormentas comenzará a manifestarse principalmente durante el jueves 18, extendiéndose en diversas regiones durante la mañana y tarde del viernes 19.