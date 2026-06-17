Lagarde alerta del riesgo de la IA en sector financiero por dependencia de pocos modelos

Durante su intervención en la XIX Cumbre COTEC Europa celebrada en Venecia, Lagarde recordó que la mayor parte de las transformaciones tecnológicas ha provocado "euforias y pánicos" en los mercados financieros: desde 1970, en poco más de 50 años el mundo ha vivido más de 150 crisis sistémicas, recordó Lagarde.

"Es poco probable que la IA sea la única excepción", dijo Lagarde, quien subrayó que a diferencia de otras transformaciones tecnológicas, la de la IA "está destinada a remodelar el sector financiero desde dentro", creando una nueva concentración de riesgos y nuevas amenazas.

Tras reconocer que no se puede frenar la revolución de la IA "por muy bien regulados que estemos", la presidenta del BCE abogó por "prepararnos para que la gente se beneficie de ella y se mantenga a salvo de sus daños".

Recordó que, en la actualidad, "siete empresas tecnológicas valen ahora casi un tercio del mercado (bursátil) de EE.UU.", tras detallar que las principales firmas del sector recurren al crédito privado en zonas del sistema menos transparentes que la banca tradicional y donde los préstamos ya superan los 200.000 millones de dólares, en una progresión "sorprendente".

La presidenta del BCE subrayó que una eventual corrección bursátil en Wall Street golpearía con dureza a Europa, puesto que un tercio de las acciones cotizadas en manos de residentes de la eurozona proceden de EE.UU.

"Una caída brusca no se detendría en la costa atlántica; implicaría un endeudamiento más costoso, menor confianza y, en última instancia, pérdida de empleos y disminución del ahorro", sentenció.

Además del riesgo bursátil, Lagarde alertó de la concentración de riesgos dentro de la propia banca, constatando que "casi nueve de cada diez bancos que supervisamos ya utilizan IA de alguna forma".

Sin embargo, advirtió de que cuando las instituciones recurren a los mismos modelos de lenguaje, "la diversidad que antes protegía al sistema empieza a desaparecer" y los bancos comienzan a percibir los riesgos y a moverse en la misma dirección simultáneamente.

Asimismo, alertó del potencial de la IA para armar a los ciberdelincuentes, recordando cómo el modelo de vanguardia MITOS superó recientemente pruebas de ciberseguridad de nivel experto y descubrió miles de vulnerabilidades graves en el software que sustenta la banca mundial.

"Los activos financieros son digitales, líquidos y transferibles. Una brecha de seguridad exitosa puede sustraer dinero real en segundos", recalcó.

Ante los jefes de Estado de España, Italia y Portugal, Lagarde lanzó un ruego político directo para frenar la fuga de capitales hacia el ecosistema estadounidense, lamentando que en Europa "somos grandes ahorradores, pero no invertimos en nuestra propia fuerza, no invertimos en nuestra propia innovación".

"Mi ruego a cualquiera que tome una decisión es que actúe con la mayor rapidez posible para crear, de forma permanente, una unión de mercados de capitales donde los ahorros europeos permanezcan para siempr,e para ser invertidos en innovación que nos otorgue la soberanía que merecemos", concluyó.

Las cumbres COTEC sobre innovación europea, donde se dan cita políticos, académicos y empresarios de España, Portugal e Italia, se celebran de forma anual y para acogerlas se turnan los tres países, estando previsto que la próxima edición se celebre en territorio español.