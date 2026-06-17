Siria restablece internet tras reparar en menos de 48 horas un cable submarino saboteado

Damasco, 17 jun (EFE).- La Compañía Siria de Telecomunicaciones anunció este miércoles el restablecimiento total de los servicios de internet tras completar en menos de dos días las reparaciones de emergencia de un cable submarino internacional dañado, en lo que la entidad describió como un acto de sabotaje cerca de la costa mediterránea de Tartús.