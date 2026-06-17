Títulos falsos: así metían a docentes “mau” en escuelas del MEC

El Ministerio Público investiga el caso de los 250 títulos falsos de docentes que denunció el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), cuyo titular es el ministro Luis Ramírez, que a su vez está realizando una auditoría interna ante la sospecha de que existan vínculos con el esquema dentro de la institución.

El titular de Educación había anunciado el lunes que remitieron a la Fiscalía un listado de 250 casos sospechosos de títulos apócrifos en Ciencias de la Educación. Afirmó que hay otros 300 diplomas universitarios en la mira y cuyos casos serían también remitidos a la Justicia.

La fiscala encargada del caso es Teresa Sosa Laconich, quien aseguró que sospechan que existen unos 1.500 títulos falsos de docentes. Detalló que la investigación inició luego de que el MEC recibiera denuncias de que profesores se habían inscripto al último Concurso Público de Oposición (CPO), sin haber realizado la carrera de profesorado en Educación Escolar Básica (EEB).

El modus operandi: ¿Cómo operaba la red de títulos falsos en el MEC?

Entre las 12 personas que están imputadas en el caso, dos son docentes que se hacían pasar por directores de institutos de educación. Se trata de Sergio Pera, Herminia Fretes Vázquez y Alberto Antonio Ríos Ayala.

Tanto Pera como Fretes Vázquez, fungían de directivos de los centros educativos y eran quienes entregaban los cartones falsificados a los profesores. En todos los casos, se comprobó que los diplomas universitarios no eran auténticos porque la propia universidad emisora confirmó que los supuestos alumnos jamás pisaron un aula y no existen registros de inscripciones ni pagos de matrícula.

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Los 9 docentes que están en proceso de imputación, por lo que la Fiscalía aún no revela sus datos, se dividen en dos grupos. El primero, se trata de educadores que directamente compraban sus diplomas.

Luego, está el segundo grupo que incluye a estudiantes que se inscribieron en institutos, pagaron matrícula, cuotas y participaron en clases y exámenes durante cuatro años, pero resultó que sus títulos no sirven porque los locales de enseñanza no estaban habilitados por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), ni reconocidos por el MEC.

Tercer imputado era quien presuntamente metía documentos falsos en el MEC

El tercer imputado en el caso de títulos falsos es Alberto Antonio Ríos Ayala. Según la carpeta fiscal, esta persona era la que habría realizado los trámites y entregado la documentación no auténtica, certificados de estudio y título falso en las oficinas del MEC.

Así, Ríos conseguía supuestamente que una persona obtenga la matrícula de docente e incluso que sea designada como profesor contratado en escuelas públicas.

“A raíz de estas denuncias, se solicitó que se realice una auditoría en el MEC, por lo que se obtuvo como resultado 250 títulos falsos y otros 300 títulos sospechados de no auténticos que también fueron derivados ante la Fiscalía General del Estado”, sostuvo la fiscala Sosa.

La agente del Ministerio Público afirmó que hoy ya se sospecha de la existencia de 1.500 títulos falsificados, solo en el área de Educación. “Hay que poner énfasis también en los institutos de enseñanza no habilitados por el Cones, pero que pululan en el interior”, manifestó.