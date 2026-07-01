El ESO advierte del peligro que supondrían 1,7 millones de satélites para la astronomía

Para que sea posible seguir observando el universo con telescopios desde la Tierra, no deberían orbitar nuestro planeta más de 100.000 satélites "tenues", es decir, no detectables por el ojo humano, indicó la organización con sede en Garching (Alemania).

Hasta ahora, la cantidad de satélites no supera los 14.000, entre los que predominan los satélites de telecomunicaciones Starlink, de la empresa estadounidense SpaceX.

Aunque algunas compañías han adoptado medidas para que sus vehículos espaciales sean menos brillantes, las propuestas que se están realizando actualmente, como la de la empresa de Elon Musk para lanzar un millón de satélites adicionales para centros de datos espaciales, van "más allá del límite", según declaró el autor del estudio, Olivier Hainaut.

Si estos planes se cumplen, la apariencia del cielo nocturno cambiaría significativamente, de acuerdo con el estudio, pues cientos de satélites, e incluso miles, en algunos momentos, serían visibles cada noche, igualando al número de estrellas reconocibles a simple vista.

El ESO advirtió asimismo en contra de la propuesta de la empresa estadounidense Reflect Orbital de lanzar una constelación de satélites muy grandes en forma de espejo para proporcionar luz solar por la noche, que serían los más brillantes jamás puestos en órbita.

Reflect Orbital tiene previsto lanzar este año su primer prototipo, hasta llegar a 50.000 satélites para 2035, los cuales, desde una ciudad grande con contaminación lumínica como Múnich (Alemania) serían las únicas "estrellas" visibles por la noche, indicó el Observatorio, mientras que el cielo sería hasta tres o cuatro veces más brillante en general.

Las simulaciones realizadas por Hainaut en base a ésta y otras propuestas mostraron que buena parte de las imágenes captados por instrumentos como el VLT (Very Large Telescope) del ESO en el Observatorio Paranal, en Chile, o la cámara del Observatorio Vera C. Rubin, de la Fundación Nacional de Ciencias de EE.UU., quedarían en buena parte inutilizables.

"Los satélites, iluminados por el Sol, son mucho más brillantes que galaxias lejanas. Cuando un satélite cruza lo que observamos, deja una estela brillante en nuestra imagen, arruinando la observación de lo que sea que esté detrás, " explicó el astrónomo.

La única solución viable sería limitar el total de futuros satélites a un máximo de 100.000, un nivel que provocaría sólo pérdidas similares a causas técnicas.

El ESO destacó que SpaceX y Reflect Orbital han solicitado permiso para hacer realidad sus propuestas a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE. UU., ante la que se han posicionado el Observatorio, junto con la Real Sociedad Astronómica de Reino Unido y la Unión Astronómica Internacional, que ahora permanecen pendientes de la respuesta del regulador.

"La astronomía genera un enorme valor para la humanidad, incluyendo aspectos científicos, técnicos, económicos y educativos, y nos ayuda a entender nuestro lugar en el Universo", afirmó el director general de ESO, Xavier Barcons, que subrayó la necesidad de limitar futuros lanzamientos y de que el sector coopere para adoptar medidas estrictas de mitigación.

Además, advirtió el ESO, la contaminación lumínica provocada por satélites muy brillantes puede afectar la salud y el funcionamiento de la vida en la Tierra, al alterar los relojes biológicos y los ecosistemas, mientras que los lanzamientos contaminan el aire y la atmósfera.