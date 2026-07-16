Una vacuna experimental para prevenir el cáncer de páncreas ofrece resultados positivos

Representan, según sus responsables, "la primera demostración en humanos de que una vacuna dirigida contra el KRAS puede generar de forma segura respuestas inmunitarias duraderas, lo que podría prevenir el desarrollo del cáncer en personas en riesgo".

Detrás de la investigación hay científicos del centro oncológico Kimmel de la Universidad Johns Hopkins y de su centro Skip Viragh para el cáncer de páncreas (Estados Unidos).

El adenocarcinoma ductal pancreático -el tipo más frecuente de cáncer de páncreas- es un tumor agresivo que a menudo se diagnostica en etapas avanzadas y presenta una baja tasa de supervivencia a cinco años.

Aproximadamente el 10 % de los casos se asocian a una predisposición hereditaria causada por mutaciones patogénicas en genes específicos de susceptibilidad al cáncer, que se transmiten de padres a hijos. La enfermedad evoluciona con el tiempo a partir de lesiones precursoras.

Las mutaciones KRAS están presentes en la mayoría de los cánceres de páncreas y de las lesiones precancerosas y la vacuna hace que el sistema inmunitario reconozca y destruya las células portadoras de estas mutaciones antes de que puedan convertirse en cáncer.

El estudio evaluó mKRAS-VAX, una vacuna basada en péptidos dirigida contra las seis mutaciones del gen KRAS más comunes que se encuentran en el cáncer de páncreas.

Un total de 20 participantes con predisposición hereditaria a este tumor y una anomalía pancreática identificada mediante pruebas de imagen la recibieron entre abril de 2022 y febrero de 2026. Se administraron cuatro dosis de la vacuna a lo largo de 13 semanas.

Su supervisión se hizo mediante análisis de sangre y evaluaciones de seguimiento.

El equipo observó que 18 de los 20 participantes, es decir, el 90 %, desarrollaron una respuesta inmunitaria significativa a la vacuna. Experimentaron un aumento medio de 18,2 veces en las respuestas de las células T específicas contra el KRAS mutante, lo que indica que la vacuna activó con éxito las células inmunitarias capaces de reconocer las mutaciones.

Análisis adicionales mostraron que la vacuna generaba respuestas de células T tanto CD4-positivas como CD8-positivas y producía células T de memoria que persistían en el tiempo. Los clones de células T específicas contra el KRAS mutante inducidos por la vacuna siguieron siendo detectables hasta dos años después de la vacunación.

Tras un seguimiento medio de 16,5 meses, ninguno de los participantes desarrolló cáncer de páncreas ni una lesión pancreática de alto riesgo que requiriera extirpación quirúrgica.

Todos los efectos adversos se clasificaron como leves o moderados, entre ellos fatiga y síntomas similares a los de la gripe.

En cuanto al tamaño de los quistes, se vio una mayor tasa de reducción o resolución en los de individuos vacunados.

Los investigadores señalan que el estudio se diseñó principalmente para evaluar la seguridad y las respuestas inmunitarias y no tenía por objeto determinar si la vacuna previene el cáncer de páncreas. Advierten de que el reducido tamaño del ensayo y el período de seguimiento relativamente corto limitan las conclusiones sobre la eficacia clínica.

"Esto es solo el principio, pero los resultados sugieren que el sistema inmunitario se está activando", resume Elizabeth Jaffee, coautora principal del estudio. "Nos queda trabajo por hacer, pero es un buen comienzo orientado a la prevención, algo en lo que nadie había pensado antes".

Este estudio sobre la vacuna preventiva supone una prueba de concepto que respalda la realización de más ensayos clínicos, detallan sendos comunicados de la Johns Hopkins Medicine y de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer.