AMD anuncia que invertirá hasta 5.000 millones de dólares en Anthropic

Con este acuerdo, Anthropic adoptará AMD Helios, un sistema integral de hardware de IA que incorpora las Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU) AMD Instinct MI455X, y las Unidades Centrales de Procesamiento (CPU) AMD EPYC 'Venice', entre otras.

El sistema Helios está diseñado para el entrenamiento y la inferencia de IA de próxima generación y "ofrece el rendimiento, la eficiencia y la escalabilidad necesarios para las cargas de trabajo de IA más exigentes", según un comunicado divulgado por AMD.

Además, ambas empresas colaborarán para utilizar Claude, el modelo de IA de Anthropic, con el fin de optimizar las cargas de trabajo de las GPU AMD Instinct y acelerar el desarrollo de su plataforma de software AMD ROCm.

En concreto, AMD adoptará "ampliamente" Claude en sus equipos de ingeniería y desarrollo de productos, y realizará una inversión estratégica de capital de hasta 5.000 millones de dólares en esta empresa.

La presidenta y consejera delegada de AMD, Lisa Su, afirmó que la colaboración entre las tecnológicas "aúna el liderazgo de Anthropic en IA de vanguardia con la potencia de computación de alto rendimiento de AMD", y aseguró que ambas acelerarán "la adopción de la IA a gran escala" y consolidarán Helios "como una plataforma clave para la próxima generación de infraestructura de IA".

Por su parte, Tom Brown, cofundador y director de computación de Anthropic, señaló que el acuerdo asegura la capacidad que necesita la empresa y su optimización para el entrenamiento y funcionamiento de Claude: "El hecho de ejecutar el sistema en una gama diversificada de hardware nos permite asignar las cargas de trabajo adecuadas al hardware adecuado", explicó.​​ ​

AMD ha colaborado previamente con otras tecnológicas como OpenAI, rival de Anthropic, a la que otorgó el derecho de comprar hasta 160 millones de sus acciones ordinarias, lo que equivale a alrededor del 10 % de la compañía.

Por su parte, se estima que la valoración de Anthropic, que no cotiza en bolsa, se sitúa en torno a los 965.000 millones de dólares, tras anunciar en mayo una nueva ronda de financiación por valor de 65.000 millones de dólares.

La empresa mantiene además acuerdos estratégicos con Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure, que le permiten operar su modelo Claude en las principales plataformas de computación en la nube a nivel mundial, según indicó el pasado mayo.