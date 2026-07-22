Video: incendio y ataque armado contra un puesto policial en Canindeyú; confirman tres fallecidos

Un grupo comando de entre 20 y 30 hombres armados atacó en la noche del martes el Puesto Policial N.° 4 de la colonia Naranjito, distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú. La incursión dejó tres personas fallecidas, entre ellas dos policías y un funcionario de la dependencia, además de la sede policial y varios vehículos completamente incendiados.

La confirmación fue realizada por el general de Brigada Alberto Gaona García, comandante del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), quien señaló que la institución fue convocada por la Policía Nacional para apoyar el operativo desplegado en la zona tras el ataque.

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Un grupo numeroso irrumpió en la comisaría

Gaona explicó que, según los datos preliminares manejados por los investigadores, entre 20 y 30 personas habrían participado del ataque.

“Es el dato que se maneja en cuanto a cantidad”, afirmó el militar, aunque aclaró que la investigación está a cargo de la Policía Nacional y el Ministerio Público.

El general confirmó además que las víctimas fatales son dos agentes policiales y un funcionario que prestaba servicios en la comisaría, mientras que otra persona resultó herida y fue trasladada inicialmente al Hospital de Curuguaty. Su eventual derivación a un centro asistencial de mayor complejidad dependerá de la evolución de su estado de salud.

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Dispararon primero y luego incendiaron la sede

De acuerdo con el jefe militar, los atacantes abrieron fuego contra los policías que estaban de guardia antes de incendiar el puesto policial, lo que evidencia un alto grado de planificación.

“Tuvieron que eliminar primeramente al personal policial que estaba de servicio”, sostuvo Gaona al describir la secuencia preliminar del ataque.

Videos difundidos en redes sociales muestran la magnitud del atentado. En las imágenes se observa el edificio policial completamente envuelto en llamas, una patrullera totalmente incendiada y otros vehículos particulares destruidos por el fuego.

El material audiovisual también deja ver lo que sería el cuerpo calcinado de una de las víctimas, aunque las autoridades aún no brindaron detalles oficiales sobre esa escena.

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Vestían camuflado y usaban equipamiento táctico

Otro dato revelado por el comandante del CODI es que, según el relato de los sobrevivientes, los atacantes actuaron con indumentaria similar a la utilizada por fuerzas militares.

“Todos estaban vestidos de camuflado y con botas tácticas”, indicó.

La forma en que se ejecutó el ataque —un grupo numeroso, armamento de guerra, disciplina operativa y la posterior destrucción de la infraestructura policial— recuerda a acciones atribuidas a organizaciones criminales que operan en la frontera. Sin embargo, Gaona evitó señalar a un grupo específico.

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Sin confirmar vínculo con el EPP

Consultado sobre versiones que apuntan a una posible participación del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), el comandante del CODI fue categórico al señalar que todavía no existen elementos que permitan confirmar esa hipótesis.

“Estamos viendo el modus operandi, la cantidad de personas, la técnica empleada y los equipos que utilizaron. Todo eso debe analizarse para validar o descartar esa información", manifestó.

No obstante, reconoció que Canindeyú es una zona fuertemente influenciada por el crimen organizado, escenario donde operan estructuras dedicadas al narcotráfico y otros delitos transnacionales.

Investigación en desarrollo

La Policía Nacional y el Ministerio Público continúan trabajando en la escena para determinar cómo se produjo el ataque, identificar a todos los responsables y establecer el móvil.