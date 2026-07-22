¿El renovado diseño del estadio mundialista de Olimpia?

El mapa de los escenarios para la Copa del Mundo 2030 cobra forma en las vitrinas de la arquitectura mundial. La afamada revista Dezeen, referente indiscutible del sector con sede en Londres, puso el foco en las infraestructuras que albergarán la cita ecuménica entre Europa, África y Sudamérica, destacando la transformación de la casa del Club Olimpia, que presenta un diseño distinto al presentado inicialmente.

Lea más: Durante la Asamblea General del Club Olimpia se brindaron detalles de la construcción del renovado Estadio Osvaldo Domínguez Dibb, que será una de las sedes para el Mundial 2030.

El informe resalta el impacto que tendrá este nuevo gigante dentro del mapa deportivo del país, mostrando una maqueta diferente a la que se venía manejando: “Diseñado por los estudios de arquitectura Path Urban (Argentina) y Nicole Hellmers Arquitectura, el nuevo estadio contará con una capacidad para 46.000 espectadores, convirtiéndose en el más grande de Paraguay”, reza el texto.

Un nuevo rostro, cronograma ajustado y tributo al “Tigre”

La publicación internacional analiza además los ajustes en la planificación de la obra y el giro que dio el concepto estético respecto a los renders iniciales: “Algunos informes han expresado preocupación sobre si el proyecto estará listo a tiempo, ya que la fecha de finalización prevista inicialmente para 2027 se ha pospuesto hasta 2029 debido a retrasos en la construcción. Mientras tanto, el estadio ha sufrido un rediseño radical respecto a la visión original presentada en 2024”, aseguró.

En esta renovada propuesta gráfica —firmada por Path Urban y Nicole Hellmers Arquitectura— cobra protagonismo la figura de un tigre plasmada en la fachada principal, una clara alusión al histórico dirigente Osvaldo Domínguez Dibb.

Tendencias globales y el plan hacia 2030

La megaestructura franjeada, que demandará una inversión cercana a los 80 millones de dólares, proyecta su inauguración para el segundo semestre de 2029. Este margen temporal le permitirá al Decano probar y poner a punto sus instalaciones antes del inicio del certamen internacional.

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El análisis de Dezeen enmarca la obra paraguaya dentro del concierto global de sedes para el torneo: “Cuatro de los 23 estadios serán completamente nuevos, mientras que 11 serán renovados antes del torneo, incluyendo algunas reformas importantes. De los ocho estadios que no tendrán obras importantes antes de 2030, la mayoría fueron construidos o renovados en la última década”, indicó la revista.

Asimismo, el medio inglés detalló los pilares arquitectónicos que marcan la pauta en las construcciones modernas y a los cuales se adinea el nuevo estadio: “Entre los proyectos en curso surgen varios temas comunes que ponen de manifiesto las tendencias actuales en la arquitectura de estadios. Estas medidas incluyen la proximidad de las gradas al terreno de juego, la adición de techos, la introducción de zonas VIP y “zonas de hospitalidad”, medidas de adaptabilidad para que los recintos puedan albergar eventos culturales además de deportivos, y la integración de LED en las fachadas”, alegó.