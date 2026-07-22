Letal ataque a puesto policial en Canindeyú: ¿Qué saben hasta ahora la Policía y la Fiscalía?

En horas de la noche del martes, un grupo de personas armadas atacó un puesto policial en la colonia Naranjito del distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú, un incidente que resultó en la muerte de dos agentes policiales y un civil que trabajaba como secretario en el sitio.

Los fallecidos fueron identificados como los suboficiales Atilio Martínez y Herminio Ojeda; y el civil Yosimar Píris.

Otro agente policial resultó herido, se encuentra estable y está siendo trasladado al Hospital de Policía ‘Rigoberto Caballero’ de Asunción; y un uniformado adicional logró salir ileso del ataque.

Entre 20 y 30 atacantes con armas largas y bombas incendiarias

Datos preliminares presentados por representantes de la Policía y del Ministerio Público, el grupo de atacantes estaba integrado por entre 20 y 30 personas que vestían ropa de camuflaje y llegaron a pie al puesto, ubicado cerca de una zona boscosa. El ataque habría ocurrido poco antes de la medianoche.

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Además de asesinar a los dos policías y al funcionario civil, los atacantes incendiaron parte del puesto policial y cuatro vehículos utilizando bombas ‘molotov’ de fabricación casera.

Personal policial en el sitio halló vainillas de munición de escopeta y de fusiles de los calibres 5.56 y 7.62.

Aún se desconoce la identidad de los agresores

En conversación con ABC Cardinal este miércoles, el comisario César Silguero, comandante de la Policía Nacional, atribuyó el ataque a “una organización criminal” y señaló que fue perpetrado por “un grupo evidentemente organizado”, pero enfatizó que los atacantes o el grupo al que pudieran pertenecer aún no han sido identificados.

El comisario Silguero explicó que los agentes en la zona, con apoyo militar de personal del Comando de Defensa Interna (CODI), realizarán rastrillajes en la zona cuando amanezca. También en comunicación con ABC, el fiscal que investiga el ataque, Óscar Paredes, comentó que ya se están realizando sobrevuelos con un dron en la zona.

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El comandante de la Policía dijo que la hipótesis manejada por los investigadores es que el objetivo del ataque no era uno de los agentes en particular, sino puesto policial en sí. Los atacantes se llevaron armas de la sede policial, agregó.

Atacantes hablaban en guaraní

El fiscal Paredes comentó a ABC que, según los primeros datos brindados por los policías sobrevivientes del ataque, los agresores hablaban en guaraní.

Añadió que los cuerpos de los tres fallecidos están siendo trasladados a una sede del Ministerio Público en la ciudad de Saltos del Guairá para determinar con exactitud las causas de sus muertes.

El comandante del CODI, el general Alberto Gaona, dijo a ABC que personal militar ha sido desplegado en las vías de acceso a la zona del ataque y que los rastrillajes durante la mañana serán realizados en coordinación con la Policía.

La zona en la que ocurrió el ataque al puesto policial se encuentra dentro de lo que se considera