Astronautas españoles reclaman mayor autonomía europea para asegurar el acceso al espacio

Los cuatro -Álvarez telemáticamente- han participado en un coloquio en uno de los cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial, en el que han apostado por mayores capacidades tecnológicas e industriales y, al mismo tiempo, por reforzar un ecosistema científico diverso que permita a Europa mantener su competitividad.

López-Alegría -primer astronauta nacido en España en viajar al espacio, aunque representando a Estados Unidos por su doble nacionalidad- ha sostenido que la Agencia Espacial Europea (ESA) "cada vez está ejerciendo un papel más importante" y ha defendido que Europa aspire a una mayor autonomía tecnológica.

Aunque "llevamos muchos años" sin disponer de ella, ha reconocido en declaraciones a EFE. "Debemos intentarlo", ha considerado el actual astronauta jefe de la empresa Axiom Space, al tiempo que ha apostado por aumentar la colaboración entre la ESA y las compañías privadas para facilitar el acceso de profesionales europeos al espacio.

El debate llega en un momento importante, teniendo en cuenta que la ESA busca reforzar su papel en la exploración tripulada mientras que la NASA revisa algunos aspectos del programa Artemis, para el cual Europa aporta herramientas vitales como el Módulo Europeo de Servicio, que proporciona propulsión, energía y soporte vital a las naves Orión.

Todo esto en un contexto en el que crece el protagonismo de compañías privadas como Space X, Blue Origin o Axiom Space.

Las revisiones del programa estadounidense y este creciente peso de las compañías privadas han reabierto la discusión sobre la relevancia de contar con mayores capacidades propias para garantizar que astronautas europeos puedan llegar al espacio y reducir la dependencia de otras agencias sin que eso afecte la cooperación internacional.

"Es el momento de apostar por ello, nos llevaría bastantes años, pero debemos decidir ahora si queremos pilotear o ser pasajeros en 10 años", ha señalado el astronauta Pablo Álvarez durante el coloquio -a través de una llamada, pues se encuentra en Francia realizando entrenamientos- y ha defendido que "el acceso al espacio no es para ir solos, sino en un escenario de colaboración internacional".

Para Sara García, -quien también es bióloga molecular y fue seleccionada como miembro de la reserva de la ESA- "Europa debería tener autonomía en el acceso al espacio", un asunto que considera como un "cambio de paradigma".

Por su parte, Pedro Duque, quien participó en dos misiones espaciales en 1998 y 2003, ha opinado que, aunque el Viejo Continente no ha liderado históricamente la carrera espacial, sus aportaciones tecnológicas al sistema estadounidense son de "gran importancia".

Los cuatro ponentes han subrayado asimismo la relevancia de que la comunidad científica española divulgue los avances de investigaciones que acerquen al país al espacio.

La científica Sara García, quien se ha convertido en la primera mujer española que entrena oficialmente para ir al espacio, ha apostado, en declaraciones a EFE, por una mayor representación de las mujeres en la investigación y ha afirmado que el talento científico femenino "ha existido siempre, aunque históricamente haya permanecido invisibilizado".

"Las mujeres somos la mitad de la población y por lo tanto es esencial que haya una representación bastante equitativa", ha recalcado García, quien ha añadido que la ciencia necesita "más talento, más perspectivas y más diversidad, ya no solo de género, sino también de culturas y de nacionalidades"-

"Cuantas más perspectivas sumemos a la ecuación, más enriquecedora será la solución que encontremos", ha remarcado.