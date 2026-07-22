IBM gana 3.381 millones de dólares en el primer semestre, un 4 % más interanual

La fabricante de 'hardware' y 'software', y también consultora, tuvo unos ingresos acumulados de 33.079 millones en los seis primeros meses de 2026, un 5 % más respecto al mismo tramo del año anterior, según un comunicado publicado al cierre de Wall Street.

En el segundo trimestre, el más seguido por analistas e inversores, IBM redujo su beneficio un 1 %, hasta 2.165 millones, e incrementó un 1 % su facturación, hasta 17.162 millones, en ambos casos a nivel interanual.

"Aunque afrontamos problemas de ingresos a finales del segundo trimestre, seguimos centrados en los fundamentos de nuestro negocio, incluyendo el aumento de productividad, el fortalecimiento de nuestra cartera y la generación de liquidez", dijo el jefe financiero, James Kavanaugh.

La semana pasada, IBM notificó por adelantado unos resultados peores de lo esperado debido a la baja demanda en su línea de computadoras Z, que incluye la nueva generación de su ordenador central de alto rendimiento o 'mainframe', el z17.

Tras la noticia, la empresa cayó un 25 % en bolsa en su peor jornada bursátil.

IBM detalló hoy que su segmento de infraestructura redujo los ingresos un 7 % en el segundo trimestre, hasta 3.800 millones, lastrado por una caída del 42 % en la facturación de la línea de computadoras Z.

Pese a todo, el principal segmento, el de 'software', se mantuvo como el motor de la empresa, con un aumento de ingresos del 5 %, hasta 7.800 millones, y el mayor crecimiento en el negocio de "datos" (19 % más) y la nube híbrida (11 % más).

El segmento de consultoría subió un 1 %, hasta 5.300 millones.

El consejero delegado, Arvind Krishna, opinó que la oferta de IBM está "bien posicionada" ante "los inicios de un giro estructural para los negocios" y un "futuro dirigido por la IA", y aseguró que tomará medidas para mejorar el crecimiento y la rentabilidad.

Krishna pronosticó un crecimiento de ingresos del 4 al 5 % en el ejercicio, lo que supone una rebaja respecto a estimaciones anteriores, pero también dijo esperar que la liquidez de la empresa se incremente en 1.000 millones.

Los gastos de capital en el segundo trimestre, que abarcan la inversión en infraestructura para IA, ascendieron a 359 millones.

Tras conocerse los resultados, las acciones de IBM bajaban un 2 % en las operaciones electrónicas.