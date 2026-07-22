¿Ataque a comisaría en Canindeyú fue obra del EPP? Esto es lo que dicen desde el CODI

El sanguinario ataque que conmociona nuevamente al departamento de Canindeyú, una zona azotada en los últimos años por la criminalidad organizada, obliga a preguntarse qué tan efectiva está siendo la disposición gubernamental de otorgar mayor capacidad operativa a la fuerza militar.

El general de brigada Alberto Gaona, líder del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), dijo en entrevista con ABC Cardinal que todos los movimientos de esta fuerza se realizan en base a la misión institucional de la organización y las operaciones responden a datos que les provee el Batallón de Inteligencia Militar (BIMI).

En ese sentido, señaló que su principal misión se aboca a la búsqueda de miembros del grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el interior de grandes reservas, entre las que citó Mbaracayú, Morombí y Guaraní.

Gaona aclaró que el nuevo golpe que se cobró la vida de tres personas, dos de ellas policías, sucedió a unos 70 kilómetros de la base de operaciones del CODI y a 130 kilómetros de la capital del departamento. En esa línea, remarcó que no recibieron ningún tipo de alerta que haga sospechar que un golpe como el de esta madrugada podía suceder.

En cuanto a los trabajos que están en marcha a estas horas, el militar indicó que se encuentran apoyando la labor policial cubriendo vías de acceso y estableciendo puntos de control, además de revisar posibles vías de escape que hayan usado los criminales.

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“Ahora mismo tenemos como limitante el clima. Hay una lluvia torrencial en la zona y en cuanto a la búsqueda de indicios, se dificulta mucho porque como sabe, la lluvia borra rastros y tengo gente ahora mismo que está trabajando en apoyo a la Policía”, dijo.

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¿Por qué el CODI no cree que autores sean del EPP?

A estas horas una de las sospechas más fuertes sobre la autoría del ataque recae sobre los terroristas del EPP. Sin embargo, para el jefe del CODI -que si bien no quiere descartar ninguna hipótesis-, es muy improbable que los responsables sean miembros de ese grupo criminal.

De acuerdo con su conocimiento y las últimas informaciones que manejan sobre el grupo armado, sus integrantes no se caracterizan por utilizar escopetas en este tipo de operaciones. Por otro lado, según los datos que manejan, el EPP no tiene en sus filas más de 15 personas, por lo que le resulta muy difícil de creer que hayan logrado reclutar más “soldados” en el último tiempo.

“Es una de las tantas hipótesis, así como también hay otros indicios que no concuerdan tanto con ese grupo. Digamos de que el empleo de escopetas para este tipo de operación que se realizó, el EPP no suele usar ese tipo de armamento a gran escala (…) En cuanto a la cantidad no es coherente a los datos que se venían manejando. Para que de repente tener un número de 12 a 15 componentes que aumente a treinta. No veo muy óptimo el panorama para ellos de reclutar entre 15 a 20 personas para llegar a ese número”, explicó.

Asimismo, manifestó que los grupos del crimen organizado que operan en la región están bien identificados, pero consideró que las investigaciones son aún muy incipientes como para atribuir este ataque a alguno de ellos.

“Están los grupos del crimen organizado bien identificados. No le puedo dar nombres porque estamos, como le dije, la policía y el Ministerio Público están en etapa de investigación y decir que esto se le atribuye al grupo A o al grupo B, creo que no corresponde dar esa respuesta”, expresó.

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Recientes desalojos en la zona

Históricamente, la región es escenario de disputas territoriales complejas. Mientras los campesinos e indígenas exigen el acceso a tierras, las autoridades señalan que muchos de estos grupos cometen invasiones ilegales y depredación ambiental.

En los últimos años se han repetido episodios violentos que involucran a supuestos campesinos armados que amedrentan a trabajadores de grandes estancias. De hecho, según relató el jefe del CODI, recientemente en la zona tuvieron lugar dos procedimientos de desalojos.

“Nosotros en el sector de los asentamientos ya desalojados hoy día, mantenemos personal táctico en la estancia Biogranos, justamente para prever cualquier intención de una nueva invasión por parte de esa gente”, comentó.

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