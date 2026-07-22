FBI incautó los teléfonos de Chiqui Tapia y otros dirigentes de la AFA

Infobae reveló hoy que la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) incautó los teléfonos y otros dispositivos electrónicos de Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, antes de retornar a Buenos Aires luego de perder la final con España. El operativo fue en el aeropuerto de Nueva York y a causa de una investigación sobre la “estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA”, señaló el medio.

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Según documento oficiales a los que accedió el portal argentino, “Tapia deberá presentarse a declarar ante la Corte del distrito sur de Florida. También se le solicitó que aporte toda la información disponible que posee relacionada con Tourprodenter, incluidas comunicaciones con Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni”. Los mencionados también son directivos de la AFA.

“Todos ellos están siendo investigados en un caso que puso el foco sobre la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA. Tourprodenter, administrada por Faroni, es una sociedad registrada en Florida como agente comercial exclusivo de la AFA para acuerdos de patrocinio, amistosos y derechos de televisión”, explica Infobae con respecto a la causa por la que Tapia deberá declarar el 30 de julio.

Chiqui Tapia: La investigación toma forma en el Mundial 2026

La investigación comenzó a tener forma en el Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. Tanto el FBI como el Departamento de Justicia americano reconstruyeron los movimientos realizados mediante la estructura financiera que administraba los contratos comerciales internacionales de la AFA. Las operaciones que están bajo la lupa superan los US$. 300.000.000, según Infobae.

Guillermo Tofoni, clave en el caso de la estructura comercial de AFA

“Uno de los primeros pasos conocidos de la pesquisa fue la citación del empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un enfrentamiento judicial con la AFA y denunció el funcionamiento de esa estructura comercial. El encuentro se realizó de manera presencial en Miami, se extendió durante más de dos horas y estuvo orientado a obtener información y documentación sobre el movimiento de fondos a través de bancos y sociedades radicadas en territorio estadounidense”, cuenta el medio.

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“La investigación está encabezada por tres fiscales federales especializados en delitos económicos y financieros. Se trata de Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington, y Michael Berger, integrante de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida. Gushue forma parte de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia, mientras que Berger cuenta con experiencia en causas complejas de lavado de activos”, especifica.

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“Las medidas conocidas inicialmente no implicaban la existencia de imputaciones ni la apertura formal de una causa penal. Los investigadores se encontraban en una etapa preliminar destinada a reconstruir el circuito completo del dinero, identificar a las personas y sociedades que intervinieron, determinar quiénes fueron los beneficiarios finales de las transferencias y establecer si alguna de las operaciones puede configurar delitos bajo la legislación de los Estados Unidos”, informa.

¿Qué es Tourprodenter LLC, quiénes pertenece y cómo trabaja?

“En el centro de la investigación aparece Tourprodenter LLC, la sociedad de Faroni y su esposa, Erica Gillette, que fue designada por decisión de Tapia como agente exclusivo para cobrar los contratos internacionales de la AFA. La empresa quedó a cargo de recibir ingresos provenientes de patrocinadores, derechos comerciales, partidos amistosos y otros negocios vinculados con la Selección argentina, además de percibir comisiones por su intervención y por la logística de las operaciones”, describió Infobae sobre la empresa que manejaba la estructura comercial.

“La documentación bancaria obtenida en procesos judiciales estadounidenses permitió establecer que los fondos no circularon por una única cuenta. La operatoria se desplegó mediante cuentas abiertas en Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank. Solamente por esta última entidad pasaron USD 13.554.200,64 en menos de un año, provenientes de compañías vinculadas con contratos comerciales de la AFA en Asia, Europa, Medio Oriente y otras regiones”, desveló Infobae.

“Los extractos mostraron que parte del dinero permanecía en las cuentas durante apenas 24, 48 o 72 horas antes de ser transferido hacia otros destinos. Junto con pagos relacionados con logística, vuelos privados, transporte, combustible, consultorías y organización de eventos, se identificaron giros millonarios a sociedades con escasa o nula actividad comercial conocida. Entre ellas aparecen Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer, que solamente desde la cuenta de PNC Bank recibieron USD 3.171.800”, añade el portal.

“Varias de esas sociedades compartían domicilios, agentes registrales u oficinas virtuales en Florida y algunas fueron disueltas o dejaron de registrar actividad después de que las operaciones comenzaron a ser difundidas. La dispersión del dinero entre diferentes bancos, la utilización de múltiples empresas y la sucesión de transferencias cruzadas dificultaron la identificación inmediata del origen y el destino final de los fondos”, cierra sobre el caso que involucra a Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.

Las incautaciones a Chiqui Tapia, un paso más en la investigación

Infobae explica que “el material analizado por las autoridades estadounidenses surgió, en buena medida, de procedimientos de discovery autorizados por tribunales de ese país en litigios promovidos por Tofoni contra la AFA”. “Esa documentación dejó de ser solamente una prueba dentro de una disputa comercial y comenzó a ser evaluada directamente por el Departamento de Justicia y el FBI para determinar si corresponde avanzar hacia una investigación criminal”, agrega.

“En ese contexto, la incautación de los teléfonos, computadoras y otros dispositivos electrónicos de Tapia y de integrantes de la comitiva representa un nuevo salto institucional en la pesquisa. La medida permitiría preservar comunicaciones, archivos y registros digitales que puedan ser contrastados con los movimientos bancarios, la documentación societaria y los testimonios reunidos por las autoridades federales”, culmina el diario.